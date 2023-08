Mais de 30º C em todo o país - primeiro fim de semana de agosto traz muito calor

Agosto é o mês do calor e este fim de semana vai espelhar isso mesmo: quase todo o país vai ultrapassar 30 ºC já este sábado e algumas cidades irão passar a barreira dos 40 ºC no domingo, como é o caso de Lisboa. E fica já o aviso: o calor veio para ficar e são esperadas temperaturas altas também na segunda quinzena do mês.

Comecemos pelas temperaturas. Segundo o IPMA, a cidade de Aveiro é das poucas que estará abaixo dos 30 ºC este fim de semana, mas em quase todo o distrito estará acima.

Olhando para as previsões de norte a sul, Bragança terá uma média de 32 ºC, Braga chegará aos 33 ºC no sábado e aos 38 ºC no domingo, mas a temperatura irá estar sempre acima dos 30 ºC durante toda a semana.

Tanto Viana do Castelo como Porto terão temperaturas semelhantes: o sábado começa ameno com 28 ºC, mas aquece domingo, chegando aos 32 ºC - no Porto, o dia mais quente da semana será na segunda-feira, com 36 ºC. Já Vila Real terá uma temperatura média de 33 ºC em todo o fim de semana.

Para Coimbra é esperada uma temperatura de 34 ºC no sábado e 37 ºC no domingo e para Viseu 32 ºC no sábado e 35 ºC no domingo. Já para Leiria, esperam-se 32 ºC no sábado e 36 ºC no domingo.

Mais para o interior, em Castelo Branco, a temperatura começa nos 37 ºC no sábado, sobe para os 38 ºC no domingo e irá fixar-se acima dos 40 ºC ao longo de toda a semana. Já a Guarda terá uma temperatura média de 30 graus no fim de semana.

A capital irá chegar aos 38 ºC no sábado e aos 41 ºC no domingo. Já Santarém chegará aos 39 ºC e 42 ºC respetivamente - para Ourém, município a qual Fátima pertence e onde estará o Papa Francisco, são esperados 35 ºC no sábado e 38 ºC no domingo.

Setúbal arranca o fim de semana com uma média de 40 ºC e para Portalegre o IPMA estima 36 ºC para sábado e 39 ºC para domingo.

Beja chega aos 38 graus no sábado e aos 42 no domingo - e estes dois valores manter-se-ão até ao fim de semana seguinte. De modo semelhante, estão previstos 39 ºC e 43 ºC para Évora.

Em Faro, o fim de semana será igualmente de calor, com a temperatura a rondar os 38 graus, descendo muito ligeiramente no início da semana e escalando para os 40 ºC na sexta-feira seguinte.

Nas ilhas, também são esperadas temperaturas acima dos 30º C.

DGS apela a cautela - e especial atenção à JMJ

Embora as recomendações de proteção contra o calor e a exposição excessiva ao sol seja transversal a todo o país, a Direção-Geral da Saúde pede especial atenção a quem estará em Lisboa e em Fátima a propósito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que desde o início da semana tem juntado centenas de milhares de pessoas.

À CNN Portugal, o sub-diretor-geral da Saúde André Peralta Santos aconselha os peregrinos a ter sempre, pelo menos, uma garrafa de litro e meio de água, a fazer refeições leves e a descansar, sobretudo quando são feitos “grandes percursos na cidade”. E as recomendações são também para os mais jovens, apesar de serem mais resistentes ao calor - “ainda assim, precisam de se hidratar, comer e descansar”, frisa.

Esteja ou não na JMJ, “sempre que possível”, a pessoa deve “procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados”, lê-se na publicação feita pelo organismo no seu site. O consumo de, pelo menos, 1,5 litros de água por dia é também recomendado, podendo na ingestão de líquidos ser incluídos “sumos de fruta natural sem adição de açúcar”. Já o consumo de bebidas alcoólicas deve ser evitado.

A DGS recomenda ainda optar por refeições leves e frescas e “utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas” - e sobre isto, tem aqui um artigo com dicas para escolher o melhor protetor solar indicado para a sua pele.

“Utilizar roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção ultravioleta” é outro conselho da entidade pública de saúde, que recomenda também “escolher as horas de menor calor para grandes deslocações” e “fazer pausas frequentes durante o dia, descansando e dormindo”.

Nos dias de maior calor deve-se dar uma especial atenção aos grupos de risco, “como doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida”.