Papa ficou "impressionado" com a JMJ de Lisboa, a "mais bem organizada" que já viu - e Francisco esteve em quatro

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa foi a quarta presidida pelo Papa Francisco, mas com uma diferença. É que o líder da Igreja Católica considera que a edição de Portugal foi a mais bem organizada.

Em declarações aos jornalistas depois de deixar Lisboa rumo a Roma, ainda a bordo do avião, e em jeito de balanço dos cinco dias passados em Portugal, o Sumo Pontífice lembrou que esta foi a JMJ com maior participação, mas não só.

Veja na íntegra a declaração do Papa Francisco sobre a JMJ em Lisboa:

"Gostava de dizer uma coisa sobre como experienciei a JMJ. Esta é a quarta em que estive. A primeira foi no Rio de Janeiro e foi monumental, ao estilo brasileiro, linda! A segunda foi em Cracóvia, a terceira no Panamá; esta é a quarta. Esta é a mais numerosa. A mais dura, os dados concretos dizem que foram mais de um milhão. Mais. Com efeito, na vigília durante a noite, foi estimado que estivessem entre 1,4 e 1,6 milhões de pessoas. Isto são dados do Governo. O número é impressionante. Bem organizado! Das que vi, esta é a mais bem organizada.

Os jovens são uma surpresa. Os jovens são jovens, agem de forma jovem, a vida é assim. Mas estão à procura de olhar em frente. E eles são o futuro. A ideia é acompanhá-los. O problema é saber como. E eles não devem desapegar-se das suas raízes. É por isso que insisto tanto no diálogo entre velhos e novos, entre avós e netos. Este diálogo é importante, mais importante que o de pais e filhos. Com os avós, porque é precisamente aí que encontramos as raízes. Depois as pessoas jovens: são religiosos, estão à procura de um encontro não hostil, não artificial, uma fé não legalista, com Jesus Cristo.

Eles dizem, 'mas os jovens não vivem sempre de acordo com a moralidade…'. Mas quem, entre nós, nunca cometeu um erro moral nas suas vidas? Todos já cometemos! Com os mandamentos ou com alguém, cada um de nós tem as suas recaídas. A vida é assim. Mas o Senhor está sempre à espera de nós porque é misericordioso e Pai, e a misericórdia vai para lá de tudo.

Para mim a JMJ foi linda. Antes de apanhar o avião estive com 25 mil voluntários. Uma experiência mística, um compromisso realmente lindo, lindo, lindo. É isso que tenho a dizer sobre a JMJ".