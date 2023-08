Papa manda mensagem para Portugal

Performances, histórias de devoção e um esperado (mas curto) discurso. Os momentos-chave da vigília com o Papa Francisco

É um "artista da comunicação" com "pontos controversos", mas um sonhador "sem medo". Papa Francisco, como o vimos, na Jornada Mundial da Juventude

"Falar com pessoas abusadas é uma experiência muito dolorosa, o que também é bom para mim" - a explicação do Papa Francisco, que está "informado" sobre o processo em Portugal

O Presidente da República revelou esta segunda-feira uma mensagem que o Papa Francisco lhe enviou durante o voo de regresso a Roma após a Jornada Mundial da Juventude, que decorreu de 2 a 6 de agosto em Lisboa.

“No meu regresso a Roma, na conclusão da minha viagem apostólica, quero, mais uma vez, exprimir o meu profundo agradecimento a Vossa Excelência e ao Povo Português, pelo acolhimento carinhoso e a excelente hospitalidade que recebi durante a minha visita. Renovo as intenções das minhas orações para todos vós e cordialmente transmito a bênção de Deus, de Felicidade, Alegria e Paz, a toda a Nação portuguesa, Francisco”, lê-se numa nota divulgada no site da presidência.

A JMJ contou com a participação de cerca de 1,5 milhões de pessoas nos vários eventos que decorreram no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo, segundo a organização.

A jornada, cuja próxima edição decorrerá em 2027 em Seul, é considerada o maior acontecimento da Igreja Católica.

Ao longo do evento, o Papa Francisco reforçou a mensagem de que “a Igreja é para todos” e a necessidade de cuidar da “casa comum”, a Terra.