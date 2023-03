O Vaticano disse que era uma consulta de rotina, mas acabou por corrigir a informação para divulgar que o Papa Francisco passar a noite no hospital Gemelli, em Roma. O Corriere della Sera escreve mesmo que o Sumo Pontífice está com problemas respiratórios e cardíacos.

Francisco deve ficar internado no décimo piso, onde tem ao seu dispor uma máquina para medir os níveis de oxigénio no sangue. Entretanto a Santa Sé informou que Francisco foi diagnosticado com uma infeção respiratória, que não covid-19, sendo necessário fazer "alguns dias de terapia médica hospitalar".

"O Papa Francisco emociona-se com as muitas mensagens recebidas e expressa sua gratidão pela proximidade e orações", acrescenta a nota.

Mesmo sem confirmar o internamento, o Vaticano anunciou que toda a agenda do Papa para esta quinta e sexta-feira estava cancelada. “A agenda do Papa foi suspensa porque tem de realizar mais exames”, informou a Santa Sé, admitindo já na altura que o internamento por pelo menos um dia era um cenário em cima da mesa.

Entre a agenda cancelada está uma entrevista que Francisco tinha programada para esta tarde, o que deixa prever que a ida ao hospital não estava programada.

Há já alguns meses que Francisco atravessa problemas de saúde, nomeadamente no cólon, tendo mesmo sido operado no hospital Gemelli. Em várias imagens o Papa também tem surgido de cadeira de rodas ou com a mobilidade visivelmente afetada.