Marcelo oferece rosário ao Papa Leão XIV e convida líder da Igreja a visitar Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ofereceu este domingo um rosário ao Papa Leão XIV e disse que Portugal espera pela visita do líder da Igreja Católica.

"Portugal está consigo e espera por si", disse Marcelo Rebelo de Sousa ao Papa Leão XIV, durante uma sessão de cumprimentos, depois da missa de início do Pontificado, na Cidade do Vaticano.

O Presidente da República também ofereceu um rosário da Nossa Senhora de Fátima ao líder da Igreja Católica.

Nascido nos Estados Unidos e com carreira eclesiástica no Peru, o cardeal Robert Prevost foi eleito Papa em menos de 24 horas pelos cardeais, num momento em que persistem tensões internas na Igreja Católica sobre as mudanças a introduzir na relação com a sociedade, com diferentes ritmos conforme os territórios.

“Amor e unidade: estas são as duas dimensões da missão que Jesus confiou a Pedro”, fundador da Igreja, disse o Papa durante a homília.

“No nosso tempo, ainda vemos demasiada discórdia, demasiadas feridas causadas pelo ódio, a violência, os preconceitos, o medo do diferente, por um paradigma económico que explora os recursos da Terra e marginaliza os mais pobres”, sustentou o sucessor do argentino Francisco.