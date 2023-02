Ao mesmo tempo que a Câmara de Lisboa e a Igreja garantem não ter ainda uma decisão quanto à construção e dimensão do palco do Parque Eduardo VII para a Jornada Mundial da Juventude, já foram lançados procedimentos para um megaprojeto de vídeo e de som no valor de 1,8 milhões de euros a instalar nesse local e para a um projeto de instalação de sanitários na zona que pode ultrapassar o milhão de euros.

Para o projeto dos sanitários no Parque Eduardo VII e na Avenina da Liberdade – que dariam apoio ao palco ali instalado – foi já mesmo feito um ajuste direto ao arquiteto Miguel Judas, num montante de 16 mil euros (16.605 com IVA), para a elaboração do projeto de execução da empreitada. Ou seja, trata-se da fase inicial, que define as linhas mestras da intervenção a fazer. A adjudicação, sabe a CNN Portugal, foi feita há poucos dias, precisamente no dia 23 de janeiro deste ano – na mesma altura em que rebentou a polémica sobre os investimentos de milhões que iriam ser gastos para a vinda do Papa Francisco a Lisboa em agosto.

Já a construção em si dos sanitários, que inclui uma complexa intervenção nos esgotos, – e que custará mais de um milhão de euros - ainda não foi alvo de qualquer procedimento, seja ajuste ou outro.

Segundo apurou a CNN Portugal, mais avançado está o projeto para o som e vídeo que se queria instalar no Palco do Parque Eduardo VII, de quase dois milhões de euros. O GEAC, a empresa de gestão de equipamentos e Animação Cultural. E.M, que está neste projeto com autarquia, lançou um concurso público, que se encontra, neste momento, na fase de apresentação de proposta. Esta termina, aliás, na próxima segunda-feira, ou seja, dia 5 de fevereiro.

De acordo com documentos que a CNN Portugal teve acesso, o caderno de encargos deste concurso para o sistema de vídeo e som define a "instalação de pontos multimédia" e o aluguer de "equipamentos técnicos" e dá como prazo limite para o final da montagem o dia 29 de julho. Quanto ao preço base, é de 1,8 milhões, sem IVA. O contrato a celebrar visa a "aquisição de serviços de fornecimento, montagem e operalização de sistemas de áudio e vídeo e redes", como rede de fibra ótica. Estão previstos 15 ecrãs (LedWall): três com uma dimensão de 12 metros por 6 metros e 12 a medir 6m por 3,5m.

Já quanto ao projeto dos sanitários, o caderno de encargos do ajuste direto feito por convite ao arquiteto Miguel Judas define três tipos de serviços a ser prestado: estudo prévio, projeto de execução e assistência técnica durante a obra. Esta previa a instalação de, pelo menos, 30 instalações sanitárias femininas, com 16 compartimentos - o que corresponde a 480 sanitas e 10 instalações sanitárias masculinas, com 12 compartimentos. Entre os materiais escolhidos é dada prioridade aos materiais orgânicos, recicláveis e sustentáveis para o ambiente.

A polémica em torno dos custos da JMJ levou a Câmara de Lisboa a reunir-se com a Fundação JMJ Lisboa 2023 para avaliar os investimentos que estão a ser feitos. Uma das medidas em estudo é o cancelamento deste mega-palco do Parque Eduardo VII, o que poderá levar a que valores, como o ajuste direto feito ao arquiteto para estudar a empreitada dos sanitários, tenham de ir para o lixo.