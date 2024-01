"Lógica do ódio e da violência nunca pode ser justificada". A mensagem do Papa Francisco no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto

O Papa Francisco afirmou este sábado que "a lógica do ódio e da violência nunca pode ser justificada" porque nega a própria humanidade, durante a celebração Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, noticiou a EFE.

A mensagem, publicada na rede social X (antigo Twitter), serviu para assinalar o Dia da Memória, celebrado a 27 de janeiro, dia em que as tropas aliadas entraram no campo nazi de extermínio de Auschwitz.

May our remembrance and condemnation of the horrible extermination of millions of Jews and people of other faiths, during the last century, help us all not forget that hatred and violence can never be justified, because it denies our very humanity. #WeRemember