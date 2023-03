A data de saída do Papa do Hospital Gemelli, em Roma, onde recupera de uma infeção respiratória ainda não foi divulgada pelo Vaticano, sendo por isso a presença de Francisco nos ritos pascais ainda uma incógnita.

Nos último ano, têm sido outros cardeais a dirigir grandes celebrações, sob presidência do Papa. Este ano será o cardeal decano Leandro Sandri, argentino como Bergoglio, a dirigir a missa de Domingo de Ramos e o cardeal italiano Battista Re a presidir à Vígilia e missa de Domingo de Páscoa.

Dado o estado de saúde de Francisco não se sabe se celebrará a missa da Ceia do Senhor (conhecida como "lava pés"), que tem celebrado sempre fora do Vaticano em locais simbólicos como prisões ou centros para migrantes. Este ano o "lava-pés" e a Via Crucis (Via Sacra) no Coliseu podem não ter a presença do Pontífice.

Uma Páscoa sem o Papa será pouco comum para a Igreja Católica, mas, segundo a agência de notícias italiana Ansa, os médicos estão otimistas com a recuperação do Papa a tempo dos dias mais importantes do calendário cristão, os ritos pascais, em que a Igreja celebra a morte e ressurreição de Jesus Cristo.

O Papa está a recuperar favoravelmente e já está inclusive a trabalhar, ainda que no hospital, informou o Vaticano nesta quinta-feira.

Matteo Bruni, diretor de imprensa da Santa Sé, disse que “o Papa Francisco descansou bem durante a noite" e que "o quadro clínico está em melhoria progressiva", continuando "os tratamentos previstos”.

Esta manhã, Francisco, que está internado devido a uma infeção respiratória, "leu alguns jornais e retomou o trabalho", tendo também rezado na capela do apartamento privativo do Hospital Agostino Gemelli onde recebeu a comunhão, de acordo com o comunicado divulgado aos jornalistas.