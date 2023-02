Pelo menos 13 pessoas morreram e 20 ficaram feridas após uma colisão entre dois autocarros e um veículo ligeiro na província de Punjab, no Paquistão, de acordo com fontes locais.

Numa das principais estradas do país, um dos autocarros perdeu o controlo depois de um rebentamento de pneu, colidindo com dois outros veículos, para finalmente capotar, de acordo com o portal de notícias Duny News.

Os serviços médicos não excluem que o número de mortos possa aumentar devido à gravidade dos ferimentos.