Pelo menos 29 mortos em ataque à bomba a comboio no Paquistão

Pelo menos 29 pessoas morreram e 102 ficaram feridas, este domingo. num ataque à bomba contra um comboio em Quetta, na região do Baluchistão, sudoeste do Paquistão, segundo fontes policiais.

Imagens do local mostram um vagão do comboio completamente destruído e tombado, enquanto as pessoas vasculhavam os destroços em busca de sobreviventes, relata a France Presse, que diz tratar-se de um comboio que transportava soldados e as suas famílias de Quetta para Peshawar.

O Baluchistão é a maior e mais pobre província do Paquistão, sendo Quetta a capital. Está atrasada em relação ao resto do país em diversos indicadores, incluindo a educação, o emprego e o desenvolvimento económico.

Os separatistas balúchis acusam o governo paquistanês de explorar os recursos de gás natural e a abundante riqueza mineral da província sem partilhar os benefícios com a população local.

Os baluchis sentem-se injustiçados na sua província, onde 70% dos habitantes são pobres enquanto o subsolo é rico em minerais e hidrocarbonetos, explorados sobretudo por empresas chinesas.