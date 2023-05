Ex-primeiro ministro do Paquistão detido por corrupção

O ex-primeiro ministro paquistanês, Imran Khan, foi hoje detido, quando se apresentou num tribunal de Islamabad, por agentes de uma institução federal que combate a corrupção, uma semana após a instituição ter emitido um mandado de prisão, avança a Associated Press.

Membros do partido de Khan, o Movimento Paquistanês pela Justiça, estão em protesto junto ao Tribunal Superior de Islamabad e a polícia está a tentar dispersá-los com gás lacrimogéneo e canhões de água, segundo a AFP.

O mesmo tribunal solicitou à polícia um relatório no qual constem as acusações que levaram à detenção do ex-primeiro ministro, que alega que se trata de uma prisão com motivações políticas.

Dezenas de apoiantes bloquearam as ruas de Lahore, cidade natal de Khan, onde a polícia foi colocada em alerta máximo.

Os manifestantes bloquearam também uma estrada importante na cidade portuária de Karachi, segundo testemunhas da Reuters.