O antigo presidente do Paquistão Pervez Musharraf (2001-2008) morreu no Dubai, aos 79 anos, na sequência de doença prolongada, anunciou este domingo o exército.

Responsáveis militares "expressam sinceras condolências pela morte do general Pervez Musharraf", de acordo com um breve comunicado do gabinete de imprensa do exército.

"Que Alá abençoe a alma do defunto e dê força à família enlutada", acrescentou.