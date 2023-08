Seis crianças presas em teleférico suspenso a 270 metros no Paquistão

Um teleférico com oito pessoas, incluindo seis crianças, ficou suspenso a cerca de 270 metros do solo na sequência da rotura de um cabo numa área montanhosa em Battagram, no norte do Paquistão.

A informação é avançada pela Agência Nacional de Gestão de Desastres do país, que emitiu um comunicado através da rede social X (ex-Twitter), no qual adianta que o exército já mobilizou um helicóptero militar para o local, para ajudar na operação de resgate.

A agência publicou ainda uma imagem na qual é possível ver o teleférico suspenso.

Um jovem de 20 anos, identificado apenas como Gulfaraz, diz ao jornal local Geo News que ele e os restantes passageiros, que têm entre 10 e 16 anos, estão presos naquele teleférico há mais de seis horas. Entre os passageiros, encontra-se um adolescente de 16 anos que sofre de problemas cardíacos e que está inconsciente há cerca de três horas, conta Gulfaraz.

"Nem sequer temos água para beber", lamenta o jovem, que explicou ao jornal que o primeiro cabo que liga o teleférico rompeu depois de andarem apenas um quilómetro e meio. Entretanto, um segundo cabo também se partiu.

O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwaar-ul-Haq Kakar, manifestou preocupação com o incidente, descrevendo-o como "realmente alarmante" e adiantou que instruiu as autoridades a procederem "com urgência" ao resgate das oito pessoas que estão presas naquele teleférico, além de ter solicitado uma inspeção aos aparelhos.

The chairlift accident in Battagram, KP is really alarming. I have directed the NDMA, PDMA and district authorities to urgently ensure safe rescue and evacuation of the 8 people stuck in the chairlift.

I have also directed the authorities to conduct safety inspections of all such…