Portugal lidera a lista de países da União Europeia (UE) com mais encargos com parcerias público-privadas (PPP), que atingiam os 2% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021, de acordo com o Eurostat.

Logo atrás de Portugal, e com alguma distância, estavam a Eslováquia e a Hungria, onde os passivos relacionados com PPP fora do balanço atingiam os 1,5% e 0,9% do PIB, respetivamente.

“Tanto em Portugal como na Eslováquia, os passivos [com PPP] estão relacionados sobretudo com projetos de autoestradas”, adianta o gabinete de estatísticas da UE.

Países como Bulgária, Alemanha, França, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia, Roménia e Suécia não apresentam quaisquer passivos com PPP.