A Polícia Judiciária (PJ) deteve hoje três suspeitos de tentativas de homicídio nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna, em agosto, em Paredes, no distrito do Porto, anunciou aquela polícia.

De acordo com um comunicado policial, “os factos ocorreram pelas 05:30, do dia 13 de agosto de 2022, nas imediações de um estabelecimento de diversão noturna, em Gandra, durante uma altercação entre os intervenientes”.

Segundo a PJ, “as vítimas, dois jovens de 20 anos, sofreram graves lesões na cabeça e no corpo por agressões físicas de extrema violência que os arguidos, de 29, 26 e 17 anos de idade, lhes terão infligido, mesmo quando se encontravam já inanimadas no chão”.

As detenções ocorreram na sequência do cumprimento de mandados de busca domiciliária emitidos no inquérito, tendo dois dos arguidos sido detidos em flagrante delito, por detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes, acrescenta a PJ.

Refere ainda que, “com exceção do detido mais novo, os restantes apresentam antecedentes criminais pela prática dos crimes de detenção de arma proibida, roubo e condução sem habilitação legal”.

Os suspeitos, que foram detidos no âmbito de uma investigação de dois crimes de homicídio na forma tentada, vão ser submetidos a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.