GNR investiga acidente que provocou ferimentos em 11 atletas em Paredes

O presidente da Câmara de Paredes disse esta sexta-feira à Lusa que a GNR está a apurar o que provocou o acidente que causou ferimentos ligeiros em 11 atletas que se encontravam numa tenda.

Segundo Alexandre Almeida, as autoridades vão agora apurar as responsabilidades.

“As responsabilidades têm de ser apuradas, porque há as questões das seguradoras, e para que não volte a acontecer”, precisou.

O acidente ocorreu, cerca das 00:30, no parque da cidade, na ‘fan zone’ do torneio internacional de andebol que está a decorrer naquela cidade do distrito do Porto.

O autarca disse que já foi possível apurar que se verificou uma cedência na estrutura metálica que suporta um estrado de madeira, provocando a queda dos atletas.

“As atletas que estavam lá tiveram uma queda de cerca 80 centímetros”, contou, referindo que todos os feridos foram transportados, por precaução, ao hospital de Penafiel.

Quatro deles foram encaminhados posteriormente para o hospital de São João, no Porto, para fazerem mais exames.

Uma das atletas, de 16 anos, que apresentava queixas num cotovelo, de nacionalidade espanhola, ficou com um braço imobilizado e ficou impossibilitada de continuar a participar naquela competição, disse o autarca.

Os restantes feridos reúnem condições para continuar em prova, acrescentou.

A tenda onde ocorreu o acidente, que foi instalada por uma empresa da especialidade, não vai voltar a ser utilizada no parque da cidade.

Alexandra Almeida adiantou que a estrutura está a ser transferida para um local junto ao pavilhão onde decorre a competição.

Fonte do Comando Sub-Regional de Operações de Emergência de Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto disse esta manhã à Lusa que, após o alerta, foram mobilizados meios para o local, onde “havia 11 jovens feridos, mas com ferimentos ligeiros”,

A mesma fonte adiantou que no local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Paredes e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).