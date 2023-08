Para os pais. Cinco conselhos para travar birras extremas das crianças

Na minha casa, chamávamos-lhe “ficar sem sangue”. Acontecia quando as minhas filhas, quando eram pequenas, arqueavam as costas, gritando incontrolavelmente, normalmente num local público (claro!) e não havia nada que eu ou o meu marido pudéssemos fazer para as satisfazer.

Se tem filhos e já passou por uma destas suas crises, sabe sem dúvida o que é que eu quero dizer e o que se sente nesse momento, em que se está numa mistura de emoções - embaraçado, frustrado, zangado e completamente sem saber como resolver o problema. Mesmo o suborno, que sabemos que nunca é o caminho a seguir, parece não funcionar quando o seu filho está no limite e não consegue acalmar-se.

Recentemente, pedimos a alguns pais que representassem o que os seus filhos fazem e dizem quando se descontrolam, como parte de uma série de vídeos da CNN Digital chamada “Parent Acts” [Ações dos Pais]. Uma vez que sabemos que os pais tendem a obter os melhores conselhos e apoio de outros pais, pensámos que seria divertido e útil que os pais representassem o que os seus filhos fazem quando há um problema e que, depois, um especialista em educação ouvisse a sua encenação e desse os seus conselhos.

Pauline Hilborn, mãe de dois filhos em Nova Iorque, descreve-se a si própria como uma especialista em birras, com base nas experiências da sua filha, que diz ter “7 anos, mas parece mais ter 13”.

Caso em questão: a filha de Hilborn queria um rabo-de-cavalo como o da cantora pop Ariana Grande, mas sentiu que a mãe não o fez corretamente e colocou-o no sítio errado.

“Ela saiu a chorar e disse: 'O rabo-de-cavalo da Ariana Grande está aqui, não aqui'", disse Hilborn, apontando para o lugar na cabeça onde a filha preferia que o rabo-de-cavalo fosse, e não onde estava feito.

“Fiquei sem palavras”, disse ela. “Não fazia ideia do que dizer, mas o meu marido disse: 'Bem, ela tem razão', o que não ajudou a situação.”

Debi, outra mãe de dois filhos em Manhattan, diz que o seu filho de 7 anos tem definitivamente feito algumas birras. Quando perguntei ao filho o que é uma birra, ele disse-me que é quando se chora muito. Quando lhe pedi para imitar uma birra, disse que continuava a gritar até que a mãe o deixasse fazer o que ele queria naquele momento.

“Fico completamente paralisada nessas situações”, disse ela. “Perco todo o sentido racional do que devo fazer... Não sei como o fazer sem o subornar, por isso acabo por lhe tirar coisas.”

Ajuda a caminho

Tricia Ferrara é uma terapeuta familiar licenciada e estratega parental que tem estado em prática privada na área de Filadélfia, nos EUA, há mais de uma década. É também autora do livro “Parenting 2.0: Think in the Future, Act in the Now” [à letra, “Parentalidade 2:0; Pense no Futuro, Aja no Agora”], um livro-guia para pais com conselhos passo a passo sobre como reforçar as suas relações com os filhos.

Ferrara ouviu os nossos pais voluntários imitarem exatamente o que os seus filhos fazem e dizem durante uma crise, e depois deu os seus conselhos:

N.º 1 - tente evitá-las

Sim, é possível evitar uma crise, disse Ferrara, mãe de dois adolescentes. As crianças ficam cansadas e com fome, e depois não conseguem dizer o que se está a passar. “É melhor tentar não levar a criança a sítios que a desencadeiem” e evitar as saídas ao fim do dia, quando ainda lhes é difícil coordenar as emoções com o corpo, disse ela. (Gostava de ter isto em mente na altura em que decidi levar os meus filhos, então com 2 e 4 anos, às compras mesmo antes da hora do jantar. Não foi uma jogada inteligente).

N.º 2 - não ligue ao que os outros pensam

Embora possa ser difícil, temos de esquecer as outras pessoas que nos observam durante aqueles momentos em que os nossos filhos estão a gritar a plenos pulmões e as pessoas estão definitivamente a reparar. “Eu digo sempre aos pais ... têm de parar, baixar a guarda e fazer o que têm de fazer”, disse ela. “Escalar com agressividade de volta para a criança não ajuda nada, porque é mais informação sensorial que vai fazer com que ela se torne nuclear.” Pense em si como um “diapasão”, disse Ferrara. “Quanto mais calmo e claro for, melhor as coisas correrão.”

Nº 3 - crie uma pequena vantagem para eles

Por vezes, os adultos têm de procurar formas criativas de manter a autoridade, e fazer pequenas concessões ao seu filho pode ser muito útil, afirma Ferrara. Crie uma pequena vantagem, mesmo que seja: “Respira fundo e contamos até três juntos e depois vamos para casa”, explicou. “O que isso faz é mantê-lo no controlo e como a autoridade na situação.”

N.º 4 - não saia de casa sem uma estratégia

O “maior erro” que os pais cometem é entrar em situações “sem uma estratégia”, disse Ferrara. “Vai ao cabeleireiro sem um plano? A uma reunião de negócios? Quando vai comprar um carro? Não, mas deixamo-nos sempre cair nestes buracos com os nossos filhos sem qualquer plano”, afirmou.

Lembram-se da Debi, a mãe que disse que o filho por vezes tem ataques de fúria quando não consegue o que quer? Ferrara diz que, antes de sair ou ir a qualquer lado, pode dizer ao filho que o seu comportamento vai determinar se pode fazer outra coisa, como brincar com os presentes de aniversário nessa noite.

E assim, quando ele começar a comportar-se de uma forma que não é aceitável para si, em vez de entrar numa disputa verbal com ele, pode dizer: “Queres brincar com os teus presentes de aniversário? Pode manter-se clara e calma e comunicar de uma forma que ele compreenda”, disse Ferrara a Debi. “Se se recuar um pouco e se antecipar um pouco mais e for um pouco mais estratégico, poderá obter melhores resultados da parte dele”, disse ela. “E depois da consistência, ele vai saber: 'Oh, é um novo dia.'”

N.º 5 - ajude as crianças a transmitir o que sentem

Quando o corpo está a debater-se, isso significa muitas vezes que a linguagem não está a funcionar, diz Ferrara. Por exemplo, no caso de Hilborn, a mãe cuja filha entrou em colapso após o desastre do rabo-de-cavalo, Ferrara disse que ela poderia ter dito à filha: “Querida, se precisas de ajuda, diz. Diz: 'Mãe, preciso de ajuda para mudar o rabo-de-cavalo'. Essa linguagem ajuda-a a organizar-se”.

“Queremos que a nossa filha tenha expectativas em relação às coisas, mas ela não pode bater noutras pessoas para chegar lá, e certamente não podemos ficar a defender isso”, disse Ferrara a Hilborn. Por isso, o que queremos fazer é ensiná-la a dizer: “Preciso de ajuda. Quero que isto mude', e depois podem avançar de uma forma mais funcional.”

Ah, e outro conselho? Ensina o pai a fazer o rabo-de-cavalo da Ariana Grande!

Nota do editor: Kelly Wallace é correspondente digital da CNN e editora geral para família, carreira e vida. Este artigo foi originalmente publicado no CNN em agosto de 2016