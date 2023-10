Porque é que você não é um fracasso como mãe

A versão de Hollywood do parto tem pouca semelhança com a minha experiência ou com a de qualquer outra pessoa que eu conheça. No ecrã, vemos quase sempre as futuras mães a correr para o hospital depois de uma dramática rutura das águas - uma ocorrência algo rara na vida real -, após a qual ela uiva e pragueja durante um rápido trabalho de parto. Depois, puf, voilà!, o seu cabelo realinha-se magicamente, um nível saudável de pigmento regressa às suas bochechas e ela está apaixonada, completa e irrevogavelmente, pelo seu bebé.

Qual foi o meu primeiro pensamento quando vi o meu filho mais velho depois do parto? És muito giro, mas foi muito difícil, estou muito cansada e, no entanto, aqui estamos nós sozinhos. Seria assim tão mau se eu tivesse um ou dois dias para recuperar antes de começarmos a andar juntos?

Com o meu segundo filho, tive a sorte de estar num hospital que permitiu que o meu marido passasse a noite no quarto comigo sem qualquer custo adicional. Ele assumiu a maior parte dos cuidados, eu fiquei a descansar e ninguém esperava da minha parte nada que se parece com um momento "Nossa Senhora e o Menino".

A minha história continuou a divergir da versão de Hollywood da nova maternidade nas semanas e meses que se seguiram. Não foi amor à primeira vista, mas um amor num processo, acompanhado de uma boa dose de ansiedade e de stress. Foi preciso esperar que os meus filhos tivessem cerca de 6 meses para que o amor se ligasse totalmente e que o meu primeiro filho tivesse cerca de 2 anos para que a minha identidade como mãe se sentisse natural e fosse guiada por aquilo a que podemos chamar de instinto.

Através de conversas com outros pais, sei agora que o meu desvio do guião de Hollywood da nova maternidade não é invulgar. Na verdade, é a norma. Felizmente, a cultura popular e a investigação científica estão a começar a aperceber-se disso.

No seu livro "Mother Brain: How Neuroscience Is Rewriting the Story of Parenthood" [à letra, "Cérebro materno: como a neurociência está a reescrever a história da paternidade"], Chelsea Conaboy analisa as novas descobertas em torno do parto e da parentalidade precoce que apresentam uma imagem muito mais complexa da experiência. A CNN falou com Conaboy sobre as muitas ficções que envolvem a ideia de instinto maternal, o que os bebés precisam e não precisam dos pais e como a compreensão da complexidade do cérebro parental nos pode tornar melhores pais.

Esta entrevista foi editada e condensada para ficar com maior clareza.

CNN: Qual foi a história da paternidade que lhe contaram quando se tornou mãe?

Chelsea Conaboy: A história que me contaram sobre o que significa ser pai ou mãe não era, de certa forma, uma história. Senti que nunca foi falado de uma forma que me permitisse refletir sobre o que esta mudança poderia significar para a minha vida interior e para o meu sentido de identidade. Isso andava de mãos dadas com as minhas suposições sobre o instinto maternal, ou seja, a ideia de que eu entraria neste papel e saberia exatamente o que fazer e como ser - porque a prestação de cuidados é inata, automática e está ligada às mulheres.

Estas ideias sobre o instinto maternal, que foram inscritas na teoria científica por pessoas que investiram num determinado modelo moral de maternidade, não se referiam apenas à forma como eu me devia comportar, mas também à forma como me devia sentir. Não é suficiente pegar num bebé, dar-lhe colo ou saber envolvê-lo. Era suposto ter uma devoção completa, ser totalmente altruísta e ser capaz de ultrapassar quaisquer medos através do ato de cuidar.

CNN: Como foi o seu processo de descoberta de que isto está longe de ser verdade para muitos pais?

Conaboy: O primeiro momento "a-ha" começou com as minhas próprias dificuldades como nova mãe. Na altura, estava muito preocupada e comecei a procurar respostas para descrever aquilo por que estava a passar. Comecei a pesquisar sobre a ansiedade materna e descobri o quanto o cérebro é alterado pela paternidade. E isso é verdade para todas as pessoas, e não apenas para as que sofrem de perturbações de humor ou ansiedade pós-parto.

Essa informação não me tinha sido dada em nenhum livro de educação pré-natal ou de parentalidade, e poderia ter feito uma enorme diferença para mim. De facto, fez uma enorme diferença para mim quando finalmente aprendi isto. Isso alterou toda a minha experiência. Continuava preocupada com o bem-estar do meu filho, mas deixei de me preocupar com as preocupações ou de pensar que havia algo de errado comigo, porque sabia que esses sentimentos faziam parte de um processo produtivo que estava a acontecer no meu cérebro e que me ajudava a adaptar-me a este papel.

CNN: Que descobertas considerou mais convincentes na investigação sobre o cérebro que está a ser feita sobre os pais?

Conaboy: Uma delas é que a atenção é realmente a coisa que os nossos bebés precisam de nós, e as mudanças no nosso cérebro obrigam-nos a dar-lhes a nossa atenção. Temos esta história de que o bebé é colocado no nosso peito e somos inundados com oxitocina e a ligação forma-se para sempre. Mas podemos estar atentos a um bebé e sentirmo-nos de muitas maneiras diferentes. Podemos estar cheios de ansiedade, cheios de calor, ou podemos estar muito cansados e mesmo assim dar atenção.

Chelsea Conaboy analisa as novas descobertas em torno do parto e da parentalidade precoce que apresentam uma imagem muito mais complexa da experiência. Foto Yoon S. Byun

Na mesma linha de pensamento, ensinam-nos o que é a vinculação, e a fórmula é muitas vezes muito simples. A ligação com uma criança acontece através de uma gravidez saudável, de um parto vaginal, da amamentação e de passar muito tempo com a criança. Mas quando se olha para a ciência, vê-se que a prestação de cuidados pode acontecer de muitas formas diferentes. Por exemplo, se não amamentar, não vai perder a oportunidade de criar laços. Há muitas outras oportunidades para criar laços.

Uma última questão. Falamos muitas vezes do "cérebro de mãe" como sendo degenerativo para as mulheres. Mas uma nova investigação neurocientífica sugere que temos estado a olhar para ele da forma errada. A paternidade pode ter um efeito neuroprotector no cérebro e retardar os efeitos do envelhecimento. Os desafios da parentalidade podem manter o cérebro com um aspeto mais jovem.

CNN: Além da investigação atual, também se debruça sobre a nossa história evolutiva enquanto espécie e sobre a forma como o ideal maternal contemporâneo é uma anomalia.

Conaboy: Temos muito a aprender com a história. Aceitámos muito bem esta ideia de que a família nuclear é a base da sociedade, mas nem sempre foi assim. Houve sempre outras pessoas que ajudaram a cuidar dos nossos bebés, e essas pessoas nem sempre foram os pais. As avós também desempenharam um papel importante.

Esta parentalidade por outra pessoa que não o pai biológico moldou-nos como seres humanos, tornando-nos mais sociais.

CNN: A nova ciência da paternidade diz-nos alguma coisa sobre os pais?

Conaboy: Sabemos que há duas coisas que moldam o cérebro dos pais: uma grande mudança nas hormonas e a exposição. Obviamente, as coisas são diferentes consoante se é ou não o mãe gestante, mas não são todas diferentes.

Os homens também têm alterações hormonais à medida que se aproximam da paternidade enquanto a sua parceira está grávida e, depois de o bebé nascer, também têm picos de oxitocina quando interagem com os seus filhos.

De um modo geral, a investigação mostra que o cérebro dos pais muda em termos de estrutura e função, tal como o cérebro das mães, e quanto mais tempo passam nos cuidados directos, mais dramáticas são essas mudanças.

CNN: Como é que escrever este livro o ajudou enquanto mãe?

Conaboy: O mais importante para mim foi ajudar-me a ter mais paciência comigo própria. Há todos estes livros para pais que nos dizem para confiarmos em nós próprios, mas por vezes isso é problemático e confuso, porque quando nos dizem para confiarmos em nós próprios, isso pressupõe que saberemos o que fazer.

O que aprendi a confiar é no processo e a saber que cometer erros faz parte do processo, porque nós, como pais, aprendemos com eles. Isto não é apenas um ditado banal, mas, como aprendi, faz parte do processo biológico de aprender a ler e a responder às necessidades dos nossos filhos para que, da próxima vez, possamos fazer melhor.

Elissa Strauss é jornalista e cobre cultura e política da parentalidade.