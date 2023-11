Não, não pode simplesmente pedir à sua mulher para fazer uma lista. Saiba como se tornar um parceiro doméstico em igualdade

Zachary Watson olhou para os queques de mirtilo que a sua mulher tinha acabado de tirar do forno, com o vapor a sair dos topos dourados.

"Estão demasiado quentes para dar ao bebé?", perguntou-lhe.

Imediatamente depois de a frase ter saído da minha boca, pensei para mim próprio: "Porque raio é que perguntei isto? Eu sei a resposta'", conta Watson.

Pode parecer um pequeno pedido da sua mulher, Alyssa, para pensar se os muffins estavam prontos para o seu filho. Mas o facto de se cair em hábitos como este pode fazer com que um dos parceiros sinta que está a carregar a maior parte da carga mental, diz.

O pai e criador de conteúdos que vive em Marlborough, Massachusetts, nos EUA, tem partilhado as suas experiências tentando dividir a carga mental - as tarefas que exigem planeamento, preparação e acompanhamento para manter a família - de forma mais equitativa com a sua mulher.

Os homens estão a começar a responsabilizar-se e, tal como Watson, a entrar na Internet para ensinar outros homens a assumirem uma maior carga mental. O objetivo é serem parceiros e pais mais empenhados, bem como promoverem uma relação mais profunda com a sua família.

Segundo Watson, os comentários aos seus vídeos mostram que se trata de uma conversa que muitas mulheres pedem e da qual muitos homens beneficiam.

Watson disse que leu "cerca de 100 mil comentários nos últimos dois anos. Muitos deles dizem: 'Foi exatamente por isto que me divorciei do meu marido'", referindo-se à desigualdade da carga mental que um parceiro pode sentir ao manter uma relação ou uma família.

Aprender sobre a carga mental de uma família e como partilhar essas responsabilidades não é apenas para os "maus maridos", considera Eve Rodsky, autora do livro "Fair Play: A Game-Changing Solution for When You Have Too Much To Do (and More Life To Live)" [à letra, "Jogo Limpo: Uma Solução Revolucionária Para Quando se Tem Demasiado que Fazer (e Mais Vida Para Viver)"]. Qualquer parceiro pode dar por si a não fazer tanto, devido à forma como foi educado ou às expectativas sociais sobre quais devem ou não ser as suas responsabilidades, diz ela.

"Mesmo os parceiros mais bem intencionados ainda não estão a fazer a sua parte justa em casa", disse Rodsky, que também é o fundador do Fair Play Policy Institute, uma organização sem fins lucrativos.

O trabalho que o mantém acordado à noite

Quando você ou o seu parceiro põem a cabeça na almofada à noite ou têm um momento numa viagem de carro tranquila, o ruído que se agita no cérebro é a carga mental, explica Watson.

Quando é que devemos marcar a próxima consulta no pediatra? Terei tempo para ir à mercearia comprar comida para os nossos convidados antes de o voo deles chegar? Espera, será que eles têm alergias alimentares? O peluche do bebé está na máquina de lavar e ele fica agitado sem ele. O cão precisa de ir ao veterinário?

"Carga mental, também vulgarmente designada por "trabalho invisível", evoluiu para significar as tarefas de bastidores que mantêm uma casa e uma família a funcionar sem problemas, embora quase não sejam notadas e raramente sejam valorizadas", responde Rodsky por correio eletrónico.

As tarefas estão frequentemente relacionadas com a manutenção das relações e a gestão das emoções, acrescenta.

"O problema é que, apesar de importantes e muitas vezes significativas, estas tarefas exigem uma quantidade significativa de tempo e são as mulheres que as executam na sua maioria", afirma Rodsky.

Assumir a responsabilidade significa uma melhor relação

Se o seu parceiro é muitas vezes o único a manter o controlo de todas as coisas que precisam de ser feitas, porque não podem fazer envolvê-lo mais fazendo uma lista?

Assim você criou mais uma tarefa para o seu parceiro se lembrar de fazer - e não uma tarefa que muitas vezes o faz sentir como se vocês fossem uma equipa, diz Watson.

Assumir a responsabilidade por uma tarefa do início ao fim é muitas vezes mais útil do que fazer uma parte de cada tarefa, defende Rodsky.

A apropriação inclui não apenas responder a "como posso ajudar?", mas também o trabalho cognitivo e emocional que cada tarefa exige - a previsão, o planeamento, a lembrança de quando, onde e como fazer o trabalho - e sem supervisão excessiva ou contribuição do outro parceiro ", acrescenta.

Mais homens estão a falar nas redes sociais sobre como não se aperceberam de todas as formas em que estavam a deixar demasiada carga mental nas suas mulheres e namoradas, e essas conversas entre homens são importantes, acrescenta Watson.

"Precisamos de ver outro homem a pensar muito sobre isso, identificando onde estamos a fazer asneiras", disse. "Quando vemos um homem (admitindo erros), acho que é muito mais fácil dizer também ... 'Talvez eu possa baixar o meu ego por um segundo e identificar que estou a fazer a mesma coisa'.

Watson diz que os seus vídeos que dão exemplos e explicações sobre como os homens podem ser melhores participantes no trabalho mental em casa recebem muitos comentários de outros homens que mostram como fazer essas mudanças pode ser benéfico para a sua relação.

Os seus comentários favoritos são os de espectadores do sexo masculino que dizem que conseguem iniciar mais conversas e compreensão com as suas mulheres ao saberem o que as suas parceiras têm feito nos bastidores e ao tornarem-se parte integrante das mesmas, acrescenta.

"Se a carga mental for universalmente compreendida, aceite e apreciada, penso que viveremos num mundo muito diferente", afirma Watson.

A "reunião aborrecida"

Muitas vezes, quando se redistribuem responsabilidades, as mudanças começam por ser fortes e depois vão-se atenuando. Mas há maneiras de criar um sistema que perdure, recomenda Rodsky.

A coisa mais importante que Watson e a sua mulher fizeram para criar um ambiente em que partilham igualmente o trabalho mental, emocional e físico de manter a casa e a família a funcionar é aquilo a que chamam a "reunião aborrecida".

Acontece todas as semanas - para eles, por volta da hora de almoço de segunda-feira - e analisam os pequenos e aborrecidos pormenores do que está para vir e precisa de ser feito, o que precisa de ser mudado em casa e como estão a correr as responsabilidades que partilham, disse ele.

"Ter essas conversas num momento não reativo e não defensivo é uma excelente forma de começarmos a perceber essas pequenas coisas, em vez de esperarmos que elas explodam por ressentimento", afirma Watson.

Para começar, Watson recomenda que se dedique algum tempo a estabelecer o padrão mínimo de cuidados para as diferentes responsabilidades domésticas. Por exemplo, ele e a sua mulher concordam que lavar a loiça significa carregar a máquina de lavar louça, lavar à mão os tachos e panelas e depois limpar os balcões. O casal também concorda que, devido ao facto de o seu cão Great Pyrenees ser tão fofo, não têm de se preocupar com o chão até conseguirem apanhar os pêlos do cão agarrando com a ponta do dedos duas vezes, conta.

A partir daí, a chave é continuar a atualizar-se mutuamente sobre o progresso nas reuniões semanais, diz Watson.

"A implementação de um sistema leva algum tempo, por isso não espere que o seu parceiro comece a assumir a sua parte do trabalho de um dia para o outro", diz Rodsky num e-mail. "Comece por renegociar uma tarefa doméstica ou de cuidados infantis. Apenas uma pode mudar totalmente o jogo."

Quando o marido de Rodsky assumiu a responsabilidade pelos desportos extracurriculares dos seus dois filhos, libertou o equivalente a um dia inteiro de trabalho. "Ganhei de volta oito horas por semana. Comece com uma tarefa e vá aumentando a partir daí", disse ela.

Antecipe-se às férias

A época mais maravilhosa do ano pode ser avassaladora, por isso é importante começar a elaborar um sistema antes das férias de inverno, afirma Paige Bellenbaum, diretora fundadora do The Motherhood Center em Nova Iorque, EUA.

"É a época mais stressante do ano, especialmente para os casais com filhos pequenos", afirmou. "Se não for abordada com antecedência, pode ser um convite aberto à frustração, à irritabilidade e à raiva. Por isso, o que eu encorajo sempre os casais a fazer é anteciparem-se."

Isso significa analisar em conjunto o que cada um de vós espera dos encontros de férias, o que imaginam ser difícil e como podem trabalhar em conjunto para o tornar mais fácil, disse ela.

E parte desse plano de jogo pode ser a criação de um código para quando o seu parceiro precisa de levar o bebé e as perguntas dos seus sogros, enquanto você vai fazer o check-out no andar de cima com um livro durante 20 minutos, disse ela.

Pode ser frustrante ter de explicar tudo ao seu parceiro, mas as equipas funcionam melhor quando as partes envolvidas comunicam claramente as suas expectativas e necessidades, afirma Bellenbaum.

"Quais são as formas de nos protegermos e de encontrarmos estas estratégias para não nos encontrarmos numa situação em que estamos prontos para ter um colapso nervoso? Vamos antecipar-nos e elaborar um plano."