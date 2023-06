Grande explosão no centro de Paris faz 16 feridos e obriga polícia a cortar a rua

Uma explosão no 5.º bairro de Paris destruiu completamente um prédio, levando a polícia a anunciar o corte da rua e a pedir aos habitantes que evitem a zona.

Ao que tudo indica tratou-se de uma explosão de gás, não se sabendo ainda se existem vítimas na sequência do caso. O edifício em causa é a Academia Americana de Paris, uma escola de música. A polícia já indicou que existem 16 feridos, sete dos quais em estado muito grave.

"Foi uma grande explosão, estão bocados de vidro a cair em todo o lado", acrescentou Florence Berthout. No local estão mais de 200 bombeiros a combater as chamas.

Intervention en cours rue Saint-Jacques à #Paris5. 🔴 Évitez le secteur et laissez les secours et les policiers intervenir. pic.twitter.com/30TK7GspOP — Préfecture de Police (@prefpolice) June 21, 2023

Um dos adjuntos da autarquia da capital francesa indicou, através do Twitter, que se tratou de uma explosão de gás. Édouard Civel informou que existem "edifícios em chamas", pedindo às pessoas que fiquem longe da zona, para facilitar o trabalho dos bombeiros.

Para o local foi destacada uma unidade de crise, incluindo militares, sendo que a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, esteve presente no local.

Nas redes sociais estão a ser partilhados várias imagens do local, mostrando um grande incêndio, sendo que a força da explosão fez mesmo com que as chamas passassem a rua.