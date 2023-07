‘Autobesidade’. Condutores de SUV vão pagar mais por estacionamento em Paris

Quem tem um carro SUV (Sport Utility Vehicle) vai começar a pagar mais pelo estacionamento na cidade de Paris já a partir do próximo ano. O objetivo, conta o Le Figaro, é reduzir o impacto que estas viaturas têm na poluição ambiental, assim como na própria cidade, devido ao seu peso e dimensões.

“Gostaríamos que a cidade de Paris mudasse o preço do estacionamento pago para torná-lo progressivo de acordo com o peso e o tamanho dos veículos”, disse o ecologista Frédéric Badina-Serpette no hemiciclo, numa proposta que conta já com o apoio da autarquia e do executivo francês.

Em causa, está aquilo que Badina-Serpette, do partido Os Verdes (EELV), chama de ‘autobesidade’, justificando que “entre 1960 e 2017, o peso das viaturas aumentou em média 62%, a sua largura 14%, e a sua altura 21%” e que isso tem impacto direto na cidade, até porque os carros SUV representam já 15% dos 1,15 milhões de veículos particulares que são estacionados nas ruas de Paris, lê-se no jornal francês.

Apesar de a proposta estar já aprovada e de ter uma data para entrar em vigor, não se sabe ainda qual o valor a praticar para o estacionamento destas viaturas. No entanto, para não penalizar os residentes que não têm outra opção a não ser o seu próprio SUV, está prevista a aplicação de uma tarifa solidária adaptada às famílias com rendimentos mais baixos.

Paris junta-se assim a Lyon, que também já tinha anunciado novas taxas de estacionamento para SUV a partir de 2024, e espera-se que Grenoble siga o exemplo.