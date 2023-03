A cidade de Paris tem um problema de lixo. As greves que têm afetado a capital francesa nos últimos dias contra o aumento da idade da reforma tem afetado os serviços de recolha de lixo da cidade e, um pouco por todas as ruas, os sacos pretos de lixo vão-se acumulando, dando origem a verdadeiras montanhas de lixo.

De acordo com a porta-voz do presidente da Câmara de Paris, citada pela CNN, no sábado, mais de 4,400 toneladas de lixo aguardavam para ser recolhidas por toda a cidade.

Segundo a mesma fonte, o problema é o bloqueio nas incineradoras de lixo causado pelas greves, o que faz com que os camiões do lixo não possam recolher o lixo em grande parte da cidade, porque não têm onde o colocar.

No entanto, nem todos os bairros têm sido afetados, uma vez que há empresas privadas que são responsáveis pela recolha de lixo em dez departamentos municipais, o que significa que apenas metade dos 20 arrondissements parisienses ficaram transformados numa lixeira a céu aberto.

Cerca de um milhão de pessoas manifestaram-se este sábado em França contra a reforma do sistema de pensões do governo, estimaram os organizadores do protesto, 300 mil das quais em Paris, depois de o presidente, Emmanuel Macron, ter anunciado a intenção de aumentar a idade da reforma de 62 para 64 anos.

Esta jornada de protesto, a sétima mobilização semanal consecutiva, foi convocada pelos principais sindicatos franceses, liderados pela Confederação Geral de Trabalhadores (CGT), e contou com a participação do líder da França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, que esteve presente na manifestação de Marselha, que juntou cerca de sete mil pessoas.