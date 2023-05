Pároco de Felgueiras agredido por três assaltantes quando chegava a casa

Um pároco de Felgueiras, de 71 anos, foi agredido na noite de quinta-feira, na sua residência, em Macieira da Lixa, por três pessoas que levaram uma “avultada quantia” encontrada na habitação, confirmou esta sexta-feira fonte da GNR.

Segundo a autoridade policial, os factos terão ocorrido cerca da meia-noite e o pároco terá sido abordado pelos assaltantes à entrada da casa, com as agressões a acontecerem no interior da habitação, de acordo com o relato da vítima.

Devido às lesões sofridas, disse à Lusa a GNR, o pároco foi transportado ao hospital, onde foi tratado, regressando mais tarde a casa.

Desconhece-se, para já, a identidade dos assaltantes.

A GNR tomou conta da ocorrência e, entretanto, encaminhou os factos para a Polícia Judiciária (PJ), que está a investigar o caso.

A Lusa tentou, sem sucesso, ouvir a vítima.