Sondagem dá empate técnico entre PS e AD

Se as eleições fossem hoje, o Partido Socialista (PS) voltaria a ser o partido mais votado, com 30% das intenções de voto, enquanto a Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) surge mais de três pontos percentuais atrás, com 26,7%, segundo uma nova sondagem realizada pela Renascença (acesso livre) e que agrega todos os inquéritos desde 2016.

Apesar da vantagem dos socialistas, o resultado traduz-se num empate técnico, dado que os resultados dos dois partidos estão dentro da margem de erro. O Chega permanece como a terceira força política, com 17% das intenções de voto, enquanto o Bloco de Esquerda (BE) sobe ao quarto lugar, com 7,8%.

O barómetro coloca ainda a Iniciativa Liberal (IL) na quinta posição, com 5,3% das intenções de voto, seguido pela CDU (3,2%), PAN (2,2%) e Livre (1,8%). Na prática, esta sondagem revela uma vantagem para os partidos de direita sobre os partidos de esquerda: somados, AD, Chega e IL registam 49% das intenções de voto, enquanto PS, BE, CDU, Livre e PAN registam 45%.

Para aceder à ficha técnica da sondagem clique aqui.