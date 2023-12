Presidente do PS reage a lançamento do livro de Carneiro e acusa-o de "retirar vantagem do prefácio 'radicalmente' elogioso": "Imagine-se o que eu diria de elogioso se prefaciasse um livro de Pedro Nuno Santos"

O presidente do Partido Socialista reagiu ao livro de José Luís Carneiro, cujo prefácio é constituído por rasgados elogios feitos pelo próprio Carlos César há cerca de dois anos, que descrevem o candidato à liderança do partido como “político consciencioso” que “busca consensos”.

Através de uma publicação do Facebook, Carlos César explica que Carneiro o contactou há poucos dias, dando conta do lançamento da publicação, com a apresentação de Augusto Santos Silva na sua condição de “moderado”, “num ato de encerramento de campanha”.

“Claro que o efeito pretendido foi o de retirar vantagem do prefácio ‘radicalmente’ elogioso e não do restante conteúdo”, neste caso, um conjunto de depoimentos de José Luís Carneiro, vários correspondentes ao “ tempo em que liderou o aparelho partidário”.

“Na verdade, há duas coisas em que tenho certezas nestas eleições para a liderança do PS”, lê-se na publicação. “Uma, é que Pedro Nuno Santos e José Luís são dois excelentes candidatos e representantes do PS; outra, é que Pedro Nuno Santos é ainda melhor do que José Luís Carneiro. (…) Imagine-se, então, o que eu diria de elogioso se prefaciasse um livro do Pedro Nuno!...".

José Luís Carneiro apresentou o seu mais recente livro, "Ganhar o futuro", na véspera das eleições do Partido Socialista, que ocorrem este fim de semana. Trata-se de uma obra composta por crónicas publicadas no Jornal de Notícias, bem como discursos parlamentares escritos há cerca de dois anos, quando era secretário-geral adjunto do PS.