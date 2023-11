PS elogia "exemplaridade do gesto" de Costa após demissão e garante estar "preparado para qualquer circunstância"

O presidente do Partido Socialista falou ao país esta terça-feira, na sequência da demissão do primeiro-ministro, enaltecendo a conduta de António Costa na “defesa da integridade plena das instituições que lhe coube e cabe defender”, apesar de “não recaírem quaisquer acusações identificadas, formais ou concretas”.

“São notícias que sobressaltaram a sociedade portuguesa e que perturbam as nossas consciências”, diz Carlos César aos jornalistas. “Cabe-me como presidente do PS, e assim interpretando o sentimento de todos os socialistas portugueses, prestar homenagem à exemplaridade do seu gesto e ao grande sentido de responsabilidade evidenciado”.

O socialista elogia o “enorme legado” de António Costa como governante, no combate às adversidades políticas vividas por consequência da pandemia e dos conflitos armados em curso.

“Portugal está melhor, Portugal superou grande parte daquelas dificuldades, Portugal reganhou não só a confiança junto dos mercados como prestígio junto das instituições europeias e internacionais, e isso deveu-se sem dúvida à condução lúcida e firme que sempre empreendeu como líder do Governo”, defende.

Questionado sobre as suspeitas que são imputadas ao primeiro-ministro demissionário e a outros membros do Governo, Carlos César não comenta, passando as palavras finais ao Presidente da República, após a audição dos partidos, e à Justiça portuguesa.

“Competirá à Justiça definir o que fazer sobre estas matérias, portanto não compete ao PS ajuizar o comportamento de cada um”, afirma.

A propósito dos dois possíveis cenários para o país – mudança de liderança do Governo ou eleições antecipadas – o presidente do PS garante que o partido “está preparado para qualquer uma dessas circunstâncias”.

“Em função da decisão do senhor Presidente da República, o Partido Socialista ajustará, se for o caso, os procedimentos internos necessários para fazer jus à situação que, entretanto, for criada”.

Na sua comunicação ao país, a partir de São Bento, António Costa avançou que, em caso de eleições legislativas antecipadas, não voltará a recandidatar-se pelo PS ao cargo de primeiro-ministro.

O Presidente da República convocou os partidos com assento parlamentar para esta quarta-feira, e o Conselho de Estado para quinta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa falará ao país a seguir à reunião.