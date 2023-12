Pedro Nuno Santos ganhou em 10 das 12 federações que votaram esta sexta-feira. Só falhou Oeste e Vila Real

Pedro Nuno Santos foi o vencedor em 10 das 12 federações socialistas que foram a votos, com cerca do dobro de José Luís Carneiro, segundo fontes socialistas ouvidas pela CNN Portugal.

As únicas federações que penderam para o lado do seu adversário foram Oeste e Vila Real. Nesta última, apesar do apoio do presidente da federação a Pedro Nuno Santos, os militantes seguiram noutro sentido.

Já Bragança, cuja líder da federação tinha dado o apoio a José Luís Carneiro, acabou por dar vitória a Pedro Nuno Santos, com uma vitória a roçar os 60%.

Na Federação da Área Urbana de Lisboa, uma das mais importantes na votação desta sexta-feira e no panorama geral, a votação em Pedro Nuno Santos superou os 65%. O mesmo aconteceu em Setúbal, que figura também entre as mais importantes.

Aveiro, a federação de origem de Pedro Nuno Santos, foi aquela onde o ex-ministro das Infraestruturas conseguiu o melhor resultado, atingindo os 75%.

Foram também a votos esta sexta-feira Leiria, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre e Viana do Castelo, favoráveis a Pedro Nuno Santos, com votações na casa dos 60%.

No sábado será a vez das federações do Algarve, Baixo Alentejo, Braga, Coimbra, Porto, Santarém, Viseu, Açores e Madeira.

Veja aqui os resultados em cada uma das federações