Bebé nasce em carro de TVDE no Rio de Janeiro. Parto foi feito pelo motorista

Um bebé nasceu no banco traseiro de um carro de TVDE à porta do Hospital da Posse, no Rio de Janeiro, Brasil, na passada segunda-feira, dia 14 de outubro.

O episódio inesperado ocorreu depois de dois motoristas terem cancelado a viagem e Luzimary dos Reis, que estava em trabalho de parto, ter solicitado o serviço de Emilson Cipriano.

A mulher, cujo saco amniótico já tinha rompido, pediu-lhe que não cancelasse. "Eu aceitei e surgiu no chat: ´Por favor, não cancele", conta o condutor que se dirigiu-se rapidamente à residência da passageira.

Emilson acelerou para garantir que chegavam ao hospital o mais rapidamente possível. Durante o percurso, parou numa esquadra para pedir ajuda. Os agentes forneceram-lhe luvas e escoltaram o veículo até ao hospital.

Ainda assim, já não deu tempo para entrar. À porta do hospital, Emilson Cipriano colocou as luvas e ajudou o bebé a nascer no banco traseiro do carro.

Apesar de atualmente não exercer, o motorista tem formação em enfermagem e utilizou os seus conhecimentos na área para fazer o parto: "Quando olhei para trás, o bebé estava a nascer. Só deu tempo para puxar o travão de mão, colocar as luvas, correr lá para trás e fazer o parto. O Vítor (polícia que o ajudou) foi chamar as enfermeiras."

Luzimary e o seu bebé foram imediatamente assistidos por enfermeiras e transferidos para a Maternidade Mariana Bulhões. Mãe e filha estão bem.