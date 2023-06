Partygate: Novo vídeo mostra conservadores em festa durante confinamento

O engano deliberado ao parlamento e o “grave ato de desrespeito” de Boris Johnson: as conclusões do relatório sobre o caso Partygate

O jornal britânico The Mirror divulgou, este domingo, um vídeo que mostra funcionários do partido conservador numa festa de Natal, numa altura em que o Governo do Reino Unido tinha imposto um confinamento geral devido à covid-19. Em maio do ano passado, já tinham surgido imagens de uma festa em Downing Street, que se realizou em pleno confinamento em Inglaterra e na qual estava o então primeiro-ministro Boris Johnson.

No vídeo agora divulgado é possível ver várias pessoas numa sala em ambiente de festa, a dançar, a comer e a beber sem qualquer distanciamento entre si, embora essa fosse uma das medidas impostas à data, assim como a proibição de ajuntamentos. Conta o The Mirror que na festa em causa estavam pelo menos 24 pessoas e que se realizou a 14 de dezembro de 2020, dias antes de Boris Johnson ter anunciado regras ainda mais restritas para travar o contágio por SARS-CoV-2.

A festa terá sido organizada pela equipa do então candidato a autarca de Londres Shaun Bailey, que esteve presente no evento, mas que deixou a festa antes que o vídeo fosse gravado.

Apesar de Boris Johnson não ter estado presente nesta festa, o então primeiro-ministro esteve presente em pelo menos seis eventos durante os confinamentos e períodos de restrição - todos eles com alegados motivos profissionais. Da parte do Partido Conservador, com ou sem Johnson, foram oito festas, duas delas no mesmo dia, e seis reuniões ‘sociais’ e com bebidas à mistura, relata a BBC. No total, foram 16 os convívios - sociais, laborais e pessoais, sendo que uma das festas foi a do aniversário do próprio Boris Johnson. Foram emitidas mais de 100 multas a elementos do Partido Conservador e 12 dos eventos foram investigados pela polícia.

Todas estas festas deram origem ao chamado caso Partygate e Boris Johnson e Rishi Sunak (à data ministro das Finanças e agora primeiro-ministro britânico) chegaram mesmo a ser multados pela Polícia Metropolitana.