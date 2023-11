Existem milhares de hotéis de luxo em todo o mundo, mas apenas um é o “melhor hotel do mundo” - e estes são os seus segredos

O “melhor hotel do mundo” foi construído por um papa e era visitado regularmente por um dos mais famosos compositores de ópera de Itália. Napoleão Bonaparte e Winston Churchill hospedaram-se e passearam pelos seus terrenos. Passalacqua, pode dizer-se, esteve sempre destinado a grandes coisas.

No dia 19 de setembro, em Londres, na cerimónia inaugural do World's 50 Best Hotels, o hotel do Lago de Como foi nomeado o número um. Os jurados - uma equipa de especialistas do sector - escolheram esta propriedade familiar de 24 suites em vez de uma propriedade gerida por uma grande marca.

Existem milhares de hotéis de luxo em todo o mundo, mas apenas um Passalacqua. Parece quase redundante referirmo-nos a ele como um hotel, porque é muito mais do que isso. Presta homenagem a outro tempo e lugar e - através de uma viagem extraordinária e indulgente - leva-nos até lá.

Silvio Vettorello, diretor-geral, atribui a vitória a três atributos únicos. "Meraviglia [maravilha]: aquela sensação de admiração que se sente num lugar que é tudo o que se imaginou e que, ainda assim, consegue surpreender e espantar. Storia [história]: a história de uma mansão do século XVIII que - mesmo com ecos de uma época passada - faz com que nos sintamos facilmente em casa. E famiglia [família] - em todos os sentidos, mas particularmente aquele que compreende os 100 seres humanos incríveis que todos os dias se esforçam para fazer magia para os nossos hóspedes, garantindo que todos os sonhos se tornam realidade - os deles e os nossos."

Como construir um hotel de classe mundial

O Passalacqua recebia visitas regulares do compositor Vincenzo Bellini. Stefan Giftthaler

O Passalacqua abriu as suas portas em 2022, após um restauro de três anos. Os proprietários, a família local De Santis, não são estranhos à hospitalidade de luxo - são donos do Grand Hotel Tremezzo também em Como, conhecido pela sua piscina flutuante no lago. Os proprietários Antonella Mallone e Paolo De Santis entregaram a abertura da propriedade à sua filha de 41 anos, Valentina De Santis. A directora executiva da sua empresa, Valentina, foi responsável por devolver a propriedade à sua antiga glória.

Ela diz que todos os pormenores lhe são muito queridos. Como os preciosos mármores de Carrara e Verona, os espectaculares candelabros de Murano da Barovier & Toso (entre os quais o deslumbrante pendurado na sala de música), os espelhos venezianos e as luxuosas roupas de cama de fibra de madeira Beltrami.

Há três hectares de jardins em socalcos virados para o lago, meticulosamente cuidados e com uma banda sonora calmante de fontes de água. Os hóspedes passam o seu tempo a tomar uma bebida, a praticar ioga ou a descansar junto à piscina, decorada com vibrantes estampas vintage da marca milanesa La Double J.

De Santis diz: "Passalacqua tem uma história rica e é uma experiência única que evoca outro tempo."

E também guarda muitos segredos.

"Ao passar pelos portões da frente, entra-se num mundo diferente - um mundo do qual talvez não se queira sair", afirma.

"É tranquilo e privado, mas fica a poucos passos da movimentada aldeia de Moltrasio. Abrindo portas e explorando passagens, somos conduzidos a quartos magníficos e a vistas centenárias do Lago de Como. Os tetos estão pintados de forma exuberante, com nuvens cheias de deuses e deusas a olhar para si. Mas uma das surpresas mais agradáveis são os túneis subterrâneos revestidos de pedra que vão da villa até ao lago. Os túneis estão cheios de mistério e intriga".

Como é estar lá

Os quartos transportam-no para uma época anterior. Ruben Ortiz

De pé nos majestosos jardins e olhando para o lago, não é difícil imaginar o Moltrasio de ontem - especialmente quando o sol se põe e as luzes brilhantes do jardim se acendem. Foi em 1787 que o Conde Passalacqua - de uma família nobre local - adquiriu a villa. Com cenas regulares de carruagens a entrar e a sair e concertos a decorrer pela noite dentro, rapidamente se tornou um grande parque de diversões para a aristocracia. Tal como o conde, a família De Santis viu algo de muito especial, quase mágico, nestes terrenos.

Em 1837, Vincenzo Bellini - um visitante regular da villa - compôs a sua ópera "La Sonnambula" (A Sonâmbula), uma história atormentada de desejos não correspondidos e de sonambulismo durante a sua estadia. Não podemos deixar de nos interrogar sobre o que se passou por detrás destas velhas paredes. Fazem-nos sentir o peso da história e, num dia de brisa, é quase como se ouvíssemos os ecos das melodias de Bellini.

É esse o encanto do Passalacqua - através do presente, provoca a reflexão e liga-nos a um outro lugar, a um outro tempo.

Desde o check-in até ao check-out, o hotel esforça-se por oferecer um banquete para os sentidos. As experiências locais podem ser organizadas pelo concierge, os ramos de flores cortados à mão parecem aparecer, a meditação e as massagens são sempre uma opção e há um programa culinário liderado pelo chef Alessandro Rinaldi que celebra os clássicos italianos.

A cozinha está aberta para que os hóspedes entrem e saiam ao longo do dia para fazer um lanche ou para se envolverem na confeção de bolos ou na cozinha. E há muito mais.

De Santis pode falar longamente sobre os esplendores da villa. Embora seja rápida a garantir que todas as horas do dia aqui são especiais, admite que, para ela, nada supera o início da manhã.

"É quando o pequeno-almoço é servido ao estilo de uma grande casa de campo italiana no verão. Aquele cheirinho a café quando se entra na cozinha, misturado com o aroma inebriante de uma crostata de marmelada [como uma tarte gigante de compota] acabada de sair do forno.

"Um copo de sumo de laranja acabado de espremer, um suporte para bolos com um metro de altura, empilhado com granita e pãezinhos maritozzo recheados com creme. Além disso, o chefe está à disposição para preparar o que quiser - como ovos estrelados que foram postos pelas nossas galinhas nessa manhã. É o começo perfeito para um dia perfeito".

A moradia à beira do lago foi meticulosamente renovada. Ruben Ortiz

E o que seria de um hotel sem os seus hóspedes? Vettorello diz que o que eles mais gostam na sua estadia é a sensação de villeggiatura. A palavra italiana traduz-se como férias num local rural. Mas significa muito mais do que isso. É a essência do escapismo sonhador e a prática antiga de se afastar da agitação da vida quotidiana para um ambiente mais tranquilo. Imagine "Bridgerton" ou um romance de Jane Austen, mas em Itália.

Em vez das Terras Altas da Escócia ou dos Mouros de Yorkshire, temos o Lago Como e os seus elegantes jardins. Em vez de uma carruagem puxada por cavalos, tem cavalos de um tipo diferente, sob a forma de jipes italianos laranja vintage. O chá é trocado por um Campari soda ou um negroni sbagliato. E em vez de scones e compota, temos a abundância do aperitivo italiano.

É um sentimento que é intrínseco e quintessencialmente italiano - o prazer sem culpa de tirar um tempo para si, fugir da cidade e encontrar paz com a natureza. Pense em la dolce vita, mas melhor! E a equipa de Passalacqua fez um trabalho notável ao reavivar esta arte antiga e afluente.

Passalacqua não inventou o termo villeggiatura, mas todos os seus pormenores o incorporam - uma villa romântica do século XVIII transformada num hotel de luxo irrepreensível, onde se vem para expirar e deixar as preocupações para trás.

Claro que todo este luxo tem um preço. Os quartos sem vista para o lago começam em 1.300 euros por noite ou 1.700 euros com vista em novembro - época baixa. No próximo verão, as tarifas sobem para 2.300 euros para um quarto standard sem vista para o lago, ou 3.200 euros para o quarto mais barato com vista. As suites começam em cerca de 5.000 euros por noite. Felizmente, os preços incluem o pequeno-almoço.

Quando questionada sobre o que a propriedade tem em particular que nenhum outro lugar no mundo tem, Valentina diz: "É um lugar de maravilhas criado a partir do coração."

Maria Pasquale é uma jornalista de viagens e gastronomia italo-australiana premiada que vive em Roma. Autora de "I Heart Rome", "How to be Italian" e "The Eternal City: Recipes & Stories from Rome", as suas aventuras podem ser seguidas no Instagram @heartrome