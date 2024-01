Estes são os passaportes mais poderosos de 2024 (e o português é um deles)

Numa grande novidade na classificação trimestral dos passaportes mais poderosos do mundo, seis países estão empatados no primeiro lugar dos documentos de viagem mais procurados para 2024, algo que nunca tinha sido visto.

Os cidadãos de França, Alemanha, Itália, Japão, Singapura e Espanha podem usufruir de acesso sem visto ou com visto à chegada a uns incríveis 194 destinos em todo o mundo - o número mais elevado registado desde que o Henley Passport Index começou a acompanhar a liberdade dos viajantes a nível mundial, há 19 anos. O índice é criado pela empresa de consultoria em cidadania e residência global Henley & Partners, sediada em Londres, utilizando dados exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Os países asiáticos, Japão e Singapura, dominaram o primeiro lugar nos últimos cinco anos, mas o novo top 5 é uma ascensão triunfante da Europa. A Finlândia e a Suécia estão empatadas com a Coreia do Sul no segundo lugar - com acesso facilitado a 193 destinos - enquanto a Áustria, a Dinamarca, a Irlanda e os Países Baixos estão em terceiro lugar (com 192 destinos).

A Bélgica, o Luxemburgo, a Noruega, Portugal e o Reino Unido ocupam o quarto lugar, enquanto a Grécia, Malta e a Suíça ocupam o quinto lugar.

A Austrália e a Nova Zelândia melhoraram a sua classificação e ocupam agora o sexto lugar, juntamente com a Chéquia e a Polónia. Os Estados Unidos e o Canadá, por sua vez, estão empatados em sétimo lugar, juntamente com a Hungria, com acesso sem visto a 188 destinos.

Diferença crescente

Os Emirados Árabes Unidos continuam a ser o país que mais subiu no índice ao longo da última década, acrescentando 106 destinos à sua pontuação de isenção de vistos desde 2014, o que lhe valeu a 11ª posição este ano.

Christian H. Kaelin, presidente da Henley & Partners e criador do índice de passaportes, referiu em comunicado que, embora a tendência geral nas últimas duas décadas tenha sido no sentido de uma maior liberdade de viajar, o fosso de mobilidade global entre os que se encontram no topo e na base do índice é agora maior do que nunca.

"O número médio de destinos a que os viajantes podem aceder com isenção de visto quase duplicou, passando de 58 em 2006 para 111 em 2024", afirma. "No entanto, os países mais bem classificados podem agora viajar para mais 166 destinos sem visto do que o Afeganistão, que se encontra no fundo da classificação, com acesso a apenas 28 países sem visto." A Síria - com acesso sem visto a apenas 29 destinos - é o segundo país mais baixo na classificação. O Iraque pode aceder a 31 e o Paquistão a 34.

A lista da Henley & Partners é um dos vários índices criados por empresas financeiras para classificar os passaportes mundiais de acordo com o acesso que proporcionam aos seus cidadãos.

Portugal ocupa o 4.º lugar no Henley Passport Index e no Arton Capital's Passport Index (Tamas Gabor/iStockphoto/Getty Images)

Vários índices

O Índice de Passaportes da Arton Capital tem em consideração os passaportes de 193 países membros das Nações Unidas e seis territórios - Taiwan, Macau, Hong Kong, Kosovo, territórios palestinianos e Vaticano. Os territórios anexados a outros países estão excluídos.

Também é atualizado em tempo real ao longo do ano, mas os dados são recolhidos através de um acompanhamento atento dos portais de cada governo. É uma ferramenta "para pessoas que viajam, para fornecer informações exatas e de fácil acesso para as suas necessidades de viagem", diz o fundador da Arton Capital, Armand Arton, à CNN em 2022.

O Global Passport Power Rank 2024 da Arton coloca os Emirados Árabes Unidos no primeiro lugar, com uma pontuação de 180 para a isenção de visto/visto à chegada.

O segundo lugar é ocupado por cinco países europeus: Alemanha, Espanha, França, Itália e Países Baixos.

A Suécia, a Finlândia, o Luxemburgo, a Áustria e a Suíça ocupam o terceiro lugar, enquanto o Reino Unido e os Estados Unidos ocupam o quinto e o sexto lugar, respetivamente.

O resumo de 2023 da Arton Capital assinalou o aumento no ano passado dos ganhos de mobilidade global por parte de centros de poder regionais como Hong Kong, Macau e Mónaco - mas declarou a Albânia a sua "estrela em ascensão". "A procura dos seus famosos trabalhadores aumentou drasticamente, com os governos a fazerem fila para facilitar a vida e o trabalho dos albaneses nos seus países", nota a Arton Capital em comunicado.

Os passaportes mais poderosos do mundo para 2024