Há duas iguarias portuguesas no topo dos 50 melhores bolos do mundo, segundo uma avaliação do guia gastronómico Taste Atlas. São elas o Pastel de Belém, que ocupa o primeiro lugar do pódio, com uma pontuação de 4,9 em 5, e o Pastel de Nata, em segundo lugar, com 4,8 pontos.

Mas a pastelaria tradicional portuguesa não se fica por aqui: a Bola de Berlim também se inclui na lista, ocupando o 26.º lugar, com 4.5 pontos. O guia descreve o bolo como um “donut recheado” e aconselha o típico Zé Natário como o lugar ideal para o provar.

Quanto aos grandes vencedores, é na capital que se encontram os pastéis mais próximos da perfeição, segundo o Taste Atlas, que descreve o Pastel de Belém como um bolo tradicionalmente cozinhado pelos monges do Mosteiro dos Jerónimos desde 1837 e que é confecionado na Fábrica Pastéis de Belém.

Já o pastel de natal pode ser encontrado em qualquer pastelaria.O Taste Atlas aconselha alguns locais onde pode provar esta iguaria: a Manteigaria, Fábrica da Nata e Pastelaria Aloma.

All about 100 best-rated pastries in the world at the link: https://t.co/evYxfVuw7K pic.twitter.com/9zd7K0wqbw