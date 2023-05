Quem é Patrocínio Azevedo, o vice-presidente de Gaia detido hoje?

O vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e outras seis pessoas foram detidas esta terça-feira na sequência de uma operação da Polícia Judiciária, que está a investigar alegados crimes de abuso de poder, corrupção ativa e passiva e recebimento indevido de vantagem. Patrocínio Azevedo tem 48 anos e é o braço direito do presidente da autarquia, o socialista Eduardo Vítor Rodrigues.

É também o presidente da Comissão Política Concelhia do PS Gaia e é apontado como o possível próximo candidato à presidência da autarquia, uma vez que Eduardo Vítor Rodrigues não se poderá recandidatar ao cargo por limitação de mandatos. Essa ambição foi deixada clara quando, em setembro do ano passado, se recandidatou à concelhia, sublinhando que o "grande desafio são as autárquicas de 2025". Patrocínio Azevedo apresentou como trunfo o facto de ter estado sempre ao lado de Eduardo Vítor Rodrigues, desde 2013, com maiorias absolutas em 2017 e 2021 e vitórias em todas as juntas de freguesia. "Vencemos em toda a linha. Gaia é o grande bastião socialista do país", afirmou na altura.

Engenheiro vivil e gestor de empresas, Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo nasceu a 27 de setembro de 1974. Bacharel em Engenharia Civil, desde 1995, pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto. Licenciado, desde 1997, em Engenharia Civil, opção de Construções civis pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.

Na autarquia, é responsável pelos seguintes pelouros:

Planeamento Urbanístico e Política de Solos, Licenciamento Urbanístico;

Obras Municipais e Vias Municipais;

Coordenação da atividade dos operadores de telecomunicações, rede elétrica e rede de gás natural;

Gestão, conservação e construção de equipamentos públicos;

Gestão, conservação e construção de espaços públicos;

Adjunto do Presidente para a Mobilidade, Transportes públicos e Energia;

Representante do Município na Gaiurb.

A operação desta manhã incluiu várias buscas nas Câmaras de Vila Nova de Gaia e do Porto. De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, "foram efetuadas 55 buscas domiciliárias e não domiciliárias, em autarquias e diversos serviços de natureza pública, bem como a empresas relacionadas com o universo urbanístico, tendo-se procedido à detenção de 7 pessoas". No total, foram já constituídos 12 arguidos.

A operação tem por base "uma investigação dirigida à deteção e recolha de prova da prática de fenómenos de índole corruptiva, bem como reiterada viciação de procedimentos de contratação pública em setores de atividade específicos, com vista a beneficiar determinados operadores económicos", explica a PJ. Centra-se "na viciação de normas e instrução de processos de licenciamento urbanístico em favor de promotores associados a projetos de elevada densidade e magnitude".

Em causa estão "interesses imobiliários na ordem dos 300 milhões de euros, mediante a oferta e aceitação de contrapartidas de cariz pecuniário".

Os detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária no Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.