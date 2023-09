Paul Simon está a "começar a aceitar" a perda de audição

Paul Simon, músico e compositor, revelou em maio que está a perder a audição e diz agora que está a “começar a aceitar” o que lhe aconteceu. O artista perdeu quase totalmente a audição no ouvido esquerdo, algo que está a condicionar a sua capacidade de tocar música ao vivo. Mais: “Muda a forma como se interage com a vida”.

O artista de 81 anos esteve presente na estreia mundial de In Restless Dreams: the Music of Paul Simon no festival de Toronto e mostrou-se continuamente alegre, empenhado na criação de nova música e disposto a refletir sobre os altos e baixos da sua vida. "Ainda não o aceitei totalmente, mas estou a começar a aceitá-lo", disse Paul Simon ao público numa sessão de perguntas e respostas após a projeção, juntamente com o realizador do documentário, Alex Gibney.

O músico revelou que continua a tocar guitarra diariamente devido à positividade que traz ao seu bem-estar. "Toco guitarra todos os dias. É o instrumento que me permite exprimir-me de forma criativa. Mas também é onde procuro consolo. Por isso, é uma coisa muito importante para mim. Quando se tem algum tipo de deficiência, acontece-nos algo que muda a nossa consciência ou a forma como interagimos com a vida."

Em maio,o artista e compositor revelou que a perda de audição ocorreu enquanto escrevia músicas para o seu álbum mais recente, Seven Spalms. "De repente perdi a maior parte da audição do meu ouvido esquerdo e ninguém tem uma explicação para isso. Por isso, tudo se tornou mais difícil." Embora tenha sentido “frustração e aborrecimento”, Simon acreditou que iria passar.