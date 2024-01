Jornalista Alfredo Maia e advogado João Ferreira lideram lista da CDU pelo Porto

O advogado e deputado na Assembleia Municipal de Santo Tirso João Ferreira é o número dois da lista da CDU pelo círculo eleitoral do Porto, depois de, em 2022, ocupar o 21.º lugar, anunciou esta sexta-feira a coligação.

A CDU divulgou hoje os primeiros 15 candidatos na lista pelo círculo eleitoral do Porto, dos quais seis são estreias, onde, nas últimas eleições legislativas, conseguiu eleger um deputado: Diana Ferreira que, em setembro de 2022, suspendeu o mandato e foi substituída por Alfredo Maia, agora cabeça de lista.

O deputado da Assembleia da República Alfredo Maia, que já tinha sido anunciado como cabeça de lista pelo círculo eleitoral do Porto, foi nas últimas autárquicas o candidato da CDU à Câmara Municipal da Maia.

Jornalista de 61 anos, Alfredo Maia foi eleito da CDU nas assembleias municipais da Maia e do Porto, e é membro do setor intelectual do Porto do PCP.

Como número três pelo Porto, a CDU escolheu Inês Branco, empregada de comércio, que se vai estrear em eleições legislativas.

Tal como Inês Branco, de 31 anos, membro do secretariado da Direção Nacional da Interjovem e da Comissão Concelhia do Porto do PCP, André Araújo, músico e artista visual, de 24 anos, também se estreia nas legislativas, surgindo em quarto lugar na lista.

Já a professora Maria Olinda Moura aparece, tal como em 2022, em quinto lugar, seguida de Jaime Toga, membro da Comissão Política do Comité Central e responsável pela Organização Regional do Porto do PCP.

Seguem-se, depois, Isabel Pires Souto, Raquel Ferreira, Miguel Januário, Tiago Oliveira, Helena David, Rita Costa, Rui Pereira, Margarida Chalupa e Cristiano Ribeiro.

Destes candidatos, quatro deles são, tal como a Inês Branco e o André Araújo, candidatos pela primeira vez nas legislativas.

Até ao momento, a CDU já anunciou os nomes dos cabeças de lista pelos círculos eleitorais de Lisboa (Paulo Raimundo), Setúbal (Paula Santos), Beja (João Dias), Évora (Alma Rivera), Braga (Sandra Cardoso), Vila Real (José Luís Ferreira), Viana do Castelo (Joaquim Celestino Ribeiro), Faro (Catarina Marques), Coimbra (Fernando Teixeira), Leiria (João Paulo Delgado), Europa (Joana Carvalho), Aveiro (Joana Dias), Guarda (José Pedro Branquinho), Açores (Judite Barros da Costa), Bragança (Fátima Bento), Viseu (Alexandre Hoffman Castela).

Nas últimas legislativas, em 2022, a CDU elegeu seis deputados (dois por Lisboa, dois por Setúbal, um pelo Porto e outro por Beja), atingindo um mínimo histórico que fez com que o Partido Ecologista Os Verdes (PEV) perdesse representação parlamentar.