Pearl Jam regressam a Portugal e atuam no NOS Alive

Pearl Jam estão de regresso a Portugal e atuam no Passeio Marítimo de Algés no último dia do NOS Alive'24, a 13 de julho. Seis anos depois do último concerto em Portugal, a banda regressa para um concerto no Palco NOS no mesmo dia de Sum 41 e The Breeders.

Os bilhetes já se encontram à venda.

Em 2020, os Pearl Jam celebraram oficialmente 30 anos de atuações ao vivo. Com onze álbuns de estúdio, centenas de performances únicas ao vivo e inúmeras edições oficiais de concertos, a banda continua a ser altamente aclamada pela crítica e considerada como uma das bem mais sucedidas comercialmente, com mais de 85 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo.

No mesmo ano editaram Gigaton, que marca o 11ª álbum de estúdio da banda, e que a Rolling Stone descreveu com "um exemplo admirável e inspirador de grunge maduro".