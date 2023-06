Música "crente" no Vaticano: Pedro Abrunhosa convidado pelo Papa Francisco

O Papa Francisco convidou o músico Pedro Abrunhosa para representar Portugal no encontro "Pope Meets Artists", que vai acontecer esta sexta-feira na Capela Sistina, no Vaticano, revela a Universal Music em comunicado.

De acordo com a nota, o músico português, que se assume como agnóstico, está honrado com o convite até porque considera a sua música "crente".

“Terá, porventura, sido a capacidade de pacificar e unir pela música o que terá despertado o interesse do Vaticano”, refere Pedro Abrunhosa, acrescentando que “há uma profunda conexão estabelecida entre a minha música e o público, evidente nos espectáculos, que torna muitas vezes os mesmos em celebrações colectivas de paz pela arte”.

Pedro Abrunhosa sublinha ainda o “carácter invulgar do Papa Francisco, a sua dedicação à causa dos refugiados, dos mais fracos, dos excluídos”, bem como a “frontalidade em abordar no seio da Igreja Católica questões sensíveis de fundo que exigiam, há muito, posições consentâneas com os tempos”.

O artista refere ainda que "será uma imensa honra" conhecer o Papa Francisco, “naturalmente, pelo ser humano extraordinário que é, bem como pela mudança que representa, pela sua postura relativa ao papel da Arte na sociedade”.