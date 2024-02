“Compra do Novobanco não está no nosso horizonte”, diz CEO do Santander Totta

O Santander Totta registou lucros 894,6 milhões de euros, referiu Pedro Castro e Almeida, o presidente do banco esta sexta-feira. O resultado representa um aumento de 57,3% face ao período homólogo.

“São resultados sólidos”, afirmou o gestor, sublinhando o impacto do aumento das taxas de juro pelo Banco Central Europeu.

O produto bancário disparou 51,5% em 2023 para 1.956,2 milhões de euros, “numa dinâmica que refletiu a evolução da margem financeira, já que as demais componentes registaram uma diminuição, com destaque para as comissões líquidas, que desceram 2,8%”, informou o banco, em comunicado.

Os lucros do grupo financeiro espanhol Santander alcançaram os 11.076 milhões de euros em 2023, um valor recorde e 15% superior ao de 2022, anunciou o banco esta quarta-feira.

Em relação a uma eventual compra do novobanco, Castro e Almeida afirmou que “para ser direto, o novobanco não está no nosso horizonte”.

(Em atualização)