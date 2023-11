Pedro Nuno Santos abre portas a nova geringonça e só conhece uma forma de derrotar o Chega

Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do PS, disse esta terça-feira que não fecha qualquer porta a uma reedição da geringonça, sublinhando que "o pior que podia voltar a acontecer" seria um regresso a 2014, "restringindo novamente o espaço de autonomia do PS".

“O PS vai-se apresentar a eleições com o objetivo de mobilizar o povo português para uma vitória. A partir daí, procuraremos as soluções que permitem implementar o programa do PS”, remata, recordando que a geringonça com Bloco de Esquerda e PCP foi “um sucesso”.

Em entrevista à TVI, o antigo ministro das Infraestruturas fugiu ainda à questão lançada por Luís Montenegro, esta tarde no CNN International Summit, onde o líder do PSD acusou o PS e o Chega de não esclareceram se se irão "coligar negativamente" para inviabilizar um governo do PSD. “São muitos ses. Trabalhamos com um cenário de vitória do PS. É nesse cenário que trabalharemos até 10 de março”,

"São muitos ses. O cenário em que nós trabalhamos é um cenário de vitória do Partido Socialista e é sobre esse cenário que trabalharemos até março", respondeu sobre esse assunto, adiantando que a relação entre o Chega e o PSD está marcada pelo acordo governativo nos Açores. "Eu nunca vi o líder do PSD a fazer uma crítica sobre essa solução governativa". "Se se quer derrotar o Chega, só há um voto, que é o no Partido Socialista", concretiza.

Já sobre o cenário de não existir uma maioria absoluta, Pedro Nuno aposta como “possível" e "provável”, insistindo, ao mesmo tempo que o foco deveria estar na discussão de medidas, embora não queira dizer que “política de alianças não seja relevante”.

Pedro Nuno Santos espera clarificação sobre ligação de Costa à Operação Influencer “o quanto antes”

Outro dos temas centrais na entrevista foi as consequências da Operação Influencer, que derrubou o Governo de António Costa, e se há ou não a necessidade de uma clarificação da Procuradora-Geral da República. Pedro Nuno Santos não abre o jogo. “Tenho o dever de me impor uma disciplina férrea sobre este tema”

O candidato à liderança refere, por outro lado, estar “tão preocupado como os portugueses” e que “a justiça tem o seu tempo, mas é importante que os portugueses saibam”. Já sobre a clarificação da situação de António Costa, argumenta que deve estar concluída “o quanto antes”, respeitando os tempos da justiça. “Não sou eu que vou impor prazos”, reforça.

Confessa ainda que recebeu a notícia das buscas no âmbito da Operação Influencer “com preocupação, porque teve um impacto muito significativo na nossa democracia”. “E continuo com o mesmo nível de preocupação. Mas acho sinceramente que devemos respeitar o tempo da justiça e que devemos respeitar a presunção de inocência de todos os envolvidos”, remata.

Nesse sentido, e questionado sobre os motivos para os portugueses confiarem novamente no PS, Pedro Nuno Santos argumenta que a interrupção da legislatura não se deve à “situação económica e social” nem a um “descontentamento generalizado” da população: “Ao fim destes oito anos, há marcas muito importantes. Temos muitos problemas por resolver. Mas não podemos ignorar que foram anos em que se criaram mais de 600 mil postos de trabalho e a economia portuguesa cresceu acima da média europeia. António Costa deixa um legado muito importante para o país”, argumenta.