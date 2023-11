"Não há pressa em avançar" com a venda da TAP, diz Pedro Nuno Santos. "Estado não está numa situação de desespero"

Pedro Nuno Santos, candidato à liderança do PS, defendeu esta terça-feira, em entrevista à CNN Portugal, que o Estado deve ter uma posição maioritária na TAP e que não deve ter pressa em vender uma empresa pública que, nos últimos nove meses, deu 200 milhões de euros de lucro".

Ainda assim, diz, essa a reprivatização da TAP deve continuar a avançar. “Defendi sempre que o capital da TAP devia ser aberto a privados”. Já sobre o calendário desse processo, previsto para 2024, diz que “não há pressa” em avançar com essa venda, até porque, defende, “estamos a falar de uma empresa que está saudável do ponto de vista financeiro e operacional”.

"É bom que quem esteja interessado na compra, saiba que o Estado português não está numa situação de desespero para vender uma empresa que, nos primeiros nove meses do ano, deu 200 milhões de euros de lucro", acrescenta,

O candidato a sucessor de António Costa garante que o Estado "só preserva a sua posição negocial" se não se apresentar como "desesperado". Os prazos, diz, acabam por "desvalorizar" o negócio.

O ex-ministro reitera, assim, que o Estado deve manter mais de metade do capital na TAP. "É muito importante que o Estado se mantenha na TAP e, por isso, esse objetivo será concretizado", diz, antes de sublinhar que uma posição maioritariamente pública "sempre foi" a sua opinião. "A companhia aérea é estruturante para o País, dá centralidade a Portugal e liga o Continente sul-americano e da África Ocidental à Europa através de Portugal. É um ativo para o País tremendo, que devemos preservar", acrescenta.

Já sobre se pensou sobre a percentagem específica que o Estado deve ter na TAP, destaca que "da mesma forma que não devemos pôr um prazo, nós também devemos preservar uma banda larga sobre essa matéria". "A participação não deve estar limitada, porque isso diminui a posição negocial".

Localização do novo aeroporto? Acordo com o PSD é para honrar

“Esse processo não vai ser posto em causa por mim”, assegura Pedro Nuno Santos sobre a localização do novo aeroporto, após o acordo entre o PS e o PSD. “No momento do acordo, estava presente como ministro. Levarei até ao fim esse compromisso”, remata.

Se existirem desacordo com o PSD sobre a localização, admite que o PS avance unilateralmente, com base no relatório sobre as vantagens e desvantagens de cada local. “Não podemos é ficar paralisados mais uma vez. É um crime que fazemos ao país”, diz.

Questionado se prefere Alcochete para a localização do novo aeroporto, Pedro Nuno Santos diz que é “avisado” esperar pelo relatório da comissão técnica independente.