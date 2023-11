Ai, este político tem muito carisma, aquele não tem nenhum, mas afinal o que é carisma? "Ninguém conseguiu definir o que é"

“Quem é herdeiro do quê? Tenho o apoio de seis ministros e de mais de dois terços dos deputados do PS”. Pedro Nuno critica José Luís Carneiro

carisma

nome masculino

[Antropologia] Autoridade de um chefe fundada em certos dons sobrenaturais. Grande prestígio de uma personalidade excepcional ou ascendente que ela exerce sobre outrem. [Religião] Conjunto dos dons espirituais extraordinários (profecias, milagres, etc.) outorgados por Deus a indivíduos ou a grupos.

Max Weber, fundador da sociologia, definia o carisma como "a suposta qualidade extraordinária de uma personalidade que faz com que seja considerada um 'líder'" e, para Rui Calafate, comentador da CNN Portugal, "foi a pessoa que mais se aproximou" da definição disso que é ter carisma, uma vez que "muita gente já elaborou, já pensou, já refletiu" sobre a definição deste conceito mas "nunca ninguém conseguiu definir o que é carisma".

"O carisma é inexplicável. O carisma é uma conjugação de vários fatores. O carisma é uma poção mágica mas que é inexplicável. É uma conjugação de fatores: é linguagem corporal, a maneira como se fala com as pessoas, o sentimento da multidão que compreende que aquele homem pode ser líder, a maneira de falar. Eu diria mais, o carisma é o fator mais irracional da política. Porque é impossível de ser explicado", sublinha Rui Calafate.

Na entrevista que concedeu quarta-feira à TVI e à CNN Portugal, José Luís Carneiro foi questionado sobre o o carisma de Pedro Nuno Santos e respondeu que "carisma é ganhar eleições". "Ora bem, carisma não é isso", contesta Rui Calafate. "Pode ser também isso. Ganhar eleições é quase essa tal conjugação de vários fatores. Mas, por exemplo, Pedro Nuno Santos ainda não ganhou nenhuma eleição e é carismático", defende o comentador da CNN Portugal.

Mas, afinal, de onde vem todo esse carisma que é atribuído a Pedro Nuno Santos? Na opinião de Rui Calafate, porque é the next big thing, ou seja, "aquele que as pessoas sentem que a seguir a alguém vai ser o próximo líder".

"As pessoas já sentiam no PS que the next big thing do PS a seguir a Costa podia ser Pedro Nuno Santos. Tal como se diz muitas vezes, que no PSD uma pessoa the next big thing pode ser o Carlos Moedas. Como se dizia no passado que a seguir ao Durão Barroso seria Pedro Santana Lopes. E que a seguir ao Ferro Rodrigues o líder seria José Sócrates. José Sócrates era carismático. Pedro Santana Lopes era carismático. Aníbal Cavaco Silva, mais tarde, tornou-se carismático. Esse sim, exatamente por causa das eleições", afirma Rui Calafate.

Pedro Nuno Santos "não vai gostar" disto

Fator irracional ou não, certo é que para Anabela Neves, comentadora da CNN Portugal, o carisma "faz muitas vezes parte das características que os líderes supostamente devem ter e o PS é um partido que teve líderes com essa característica". Lembrando Mário Soares e António Guterres - "orador muito dotado, com grandes capacidades de debate, para o confronto" -, Anabela Neves define um líder carismático como alguém que "pode e deve ter capacidade de diálogo e negociação" em "contraponto a um líder que supostamente não tem estas qualidades".

Quanto a Pedro Nuno Santos, considera que "tem algumas dessas características que supostamente marcaram outros líderes do PS, nomeadamente José Sócrates". Uma comparação que Anabela Neves não está certa que agrade ao candidato à liderança socialista. "Não sei se ele gosta desta comparação, mas acho que tem algo que ver. Porque é muito convencido da sua verdade e isso leva-o muitas vezes a perder um pouco a paciência com os outros. E acho que isso aconteceu com o Pedro Nuno Santos. A dificuldade em ouvir o outro e em admitir que o outro tem razão. O José Sócrates também tinha isto. Mas a sua teimosia também lhes dá força em defender os seus argumentos, em indicar um caminho e em teimosamente segui-lo. Portanto, isto faz parte do que é ser um líder carismático. E o PS teve estes líderes."

Anabela Neves diz ainda que um líder carismático, característica que vê em Pedro Nuno Santos, é alguém que "tem garra, que sabe agarrar um auditório", que "tem capacidade oratória", é "convincente a exprimir os seus argumentos e tem paixão, digamos, a defendê-los". Além disso, "faz também parte dos líderes carismáticos o killer instinct".

"A capacidade de dizer a frase assassina do ponto de vista político. Num momento certo. Há líderes a quem foi aplicado este killer instinct. Mário Soares. António Guterres. Paulo Portas. Francisco Louçã também. Nós tivemos, de facto, na nossa história grandes líderes com essa capacidade. No momento certo. O killer instinct também exige trabalho. E não é só improviso. José Luís Carneiro não tem isso."

Para a comentadora da CNN Portugal, e apesar de José Luís Carneiro não ter killer instinct, está a "tentar provar que talvez tenha mais carisma do que muita gente pensava", até porque "revelou alguma capacidade de responder às perguntas, preparação e até levou propostas para cima da mesa e não se atrapalhou em nenhum momento da entrevista".

"Pedro Nuno Santos acho que sem dúvida tem algumas dessas marcas que são muito importantes - e eu acredito que há algumas marcas decisivas num líder -, mas ainda falta conseguir ganhar o teste do algodão e não só. Falta provar que isso é suficiente, porque ainda não se sabe nada do que ele propriamente vai propor ao país. Portanto: José Luís Carneiro parece ter um baixo perfil político, mas acho que ainda é cedo para avaliar e o que ele revelou na entrevista eventualmente pode ter sido uma surpresa para algumas pessoas."