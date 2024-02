Você é que cortou. Não, você é que cortou. Não minta. Não minto (Pedro Nuno Santos vs. Luís Montenegro, exaltados)

Montenegro “está sistematicamente a mentir em campanha eleitoral”, acusou Pedro Nuno Santos. “Não aceito que digam que estou a mentir”, ripostou o líder social-democrata. Esta troca de acusações, uma das mais inflamadas durante o debate, surgiu quando o tema foi os pensionistas.

O líder do PSD disse que “foi o PS que em 2010 congelou as pensões, incluindo as mínimas”, e afirmou ainda que “António Costa voltou a cortar nas pensões em 2022”. Já Pedro Nuno sustentou que foi o PSD que foi além da troika no corte das pensões em 2011 e defendeu que “nenhum pensionista teve corte nas pensões em 2023 - houve uma antecipação de meia pensão”.

“Em outubro foi antecipada meia pensão, não houve corte. Não há nenhum pensionista em casa que se consiga rever nas suas palavras porque nos últimos anos as pensões subiram e a lei de atualização foi respeitada e houve seis aumentos extra nos últimos anos”, justificou-se o líder do PS.

Pedro Nuno Santos comprometeu-se a respeitar as regras de atualização de pensões. Já Montenegro disse que, se for eleito, vai “fazer uma atualização maior nas pensões mais baixas” e prometeu ainda a todos os pensionistas “um rendimento mensal que no final da legislatura será de 820 euros, para que depois possa ainda ser equivalente ao salário mínimo nacional que entretanto também será atualizado”.