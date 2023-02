O antigo ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, que tinha pedido a suspensão do mandato na Assembleia da República no início de janeiro, solicitou na passada sexta-feira o prolongamento da mesma por seis meses. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo Público.



O Estatuto dos Deputados permite que cada parlamentar possa suspender o mandato por um prazo máximo de meio ano, pelo que o pedido deverá ser avaliado positivamente pela Comissão de Ética. No final deste período, no início de julho, Pedro Nuno Santos deverá retomar as funções interrompidas ou, em alternativa, renunciar ao cargo.



O ex-ministro tinha pedido para abandonar o Secretariado Nacional do PS e suspender o mandato na Assembleia da República por 30 dias no início de janeiro, seis dias depois de ter abandonado o cargo de ministro das Infraestruturas e da Habitação.



A demissão de Pedro Nuno Santos veio na sequência do caso da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis, em que assumiu "responsabilidade política". Após, inicialmente, negar ter tido conhecimento deste valor, o ex-ministro acabou por reconhecer ter sido informado e dado anuência política.

