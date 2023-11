Filho de António Costa apoia Pedro Nuno Santos. "É o líder capaz de unir" o PS

Pedro Costa, filho de António Costa, apoio Pedro Nuno Santos à liderança do PS. Rejeitando a ideia de que o candidato é, dentro do partido, uma via de oposição ao seu pai, adianta à CNN Portugal que vai ser delegado ao congresso por uma lista de Pedro Nuno, que considera ser o “líder moderno” que o PS precisa neste momento. “Este meu apoio não é de certeza uma surpresa para o meu pai”, diz Pedro Costa, também presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique.

Assumindo que as relações familiares “condicionam sempre as pessoas”, o socialista garante, contudo, que o facto de ser filho do líder dos socialistas e primeiro-ministro interferiu na sua tomada de posição na política e no partido. “Nunca me condicionei pela opinião do meu pai”, frisa.

O autarca, de 33 anos, garante estar agora empenhado em fazer campanha e já o comunicou a Pedro Nuno Santos. “Sou amigo dele desde que entrei na Juventude Socialista”, recorda, explicando que até ajudou há muitos anos a fazer a ligação entre o seu pai e Pedro Nuno. “Até acho que fui eu que dei ao meu pai o telefone de Pedro Nuno, quando ele era secretário-geral da Juventude Socialista”. O antigo ministro das Infraestruturas liderou esta estrutura da juventude socialista entre 2004 e 2008.

"É o grande agregador"

Foi nesta estrutura partidárias que em 2005 Pedro Costa conheceu e solidificou a amizade com o agora candidato à liderança do PS. “Ele tem a capacidade de mobilizar e a garra de combate que é essencial para o que o PS viverá agora e nos próximos tempos”. O socialista considera ainda que a linha política de Pedro Nuno é mais parecida com a sua.

“O facto de Pedro Nuno ter uma posição mais à esquerda não significa que há uma guerra entre radicais e moderados dentro do PS”, defende, frisando que o amigo dos tempos da juventude partidário é que na sua opinião tem maior capacidade de ser o “grande agregador” do partido. De acordo com Pedro Costa, o antigo governante é o “líder capaz de unir” o PS e as várias correntes e de encontrar “espaços de contato com a esquerda”. “Vai fazer cumprir os valores de Abril”, refere.

Acrescentando que nada tem contra José Luís Carneiro, o outro candidato à liderança e ainda ministro da Administração Interna do Governo de António Costa – “gosto dele” – diz que é no grupo de Pedro Nuno que considera existir maior capacidade de fazer uma transição política na sociedade que diz ser essencial para o País.

Quanto ao facto de Pedro Nuno ser vista como o represente da ala anti-Costa, o presidente da junta alega que essa ideia não corresponde à verdade. Para isso, lembra que Pedro Nuno “apoiou António Costa desde a primeira hora”, apesar de assumir que se assistiu a “um afastamento” com a demissão do primeiro do Governo do seu pai. Isto depois da polémica em torno da do pagamento de uma indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis quando esta saiu da TAP, tendo depois sido colocada como Secretária de Estado do Tesouro.