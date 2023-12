Pedro Nuno Santos já surge como remetente nas respostas automáticas de email do PS

Se subscrever este sábado a newsletter do Partido Socialista, quem lhe responde é Pedro Nuno Santos, um dos três candidatos a secretário-geral do Partido.

O antigo ministro das Infraestruturas surge como remetente na resposta automática dos emails enviados pelo PS, apesar de ainda não ser o secretário-geral.

O site do partido, tanto na página principal como na zona dedicada às eleições internas de 2023, termina com o campos “Subscreva a nossa newsletter”. Como na maioria dos sites, para subscrever a newsletter basta inserir um endereço de email e clicar em “subscrever”. De imediato o novo subscritor recebe um email, no qual é pedido que confirme a subscrição.

Ora, o pedido de confirmação vem então em nome de Pedro Nuno Santos, ainda candidato à liderança do partido. Dado esta passo, em nome de Pedro Nuno Santos chega outro email. “Welcome to our Newsletter”, escreve em representação do partido.

Contactada pelo ECO, fonte oficial do PS diz tratar-se de “um bug, que vai ser corrigido”. O partido diz ter sido alertado pelo ECO para o “bug” pelo que, desconhecendo a situação, não pode avançar mais detalhes.

Ou seja, não é possível saber se já se trata de uma antecipação do resultado das eleições internas ou há quanto tempo era Pedro Nuno Santos o remetente nas respostas automáticas de subscrição da newsletter.

A única newsletter do partido é, atualmente, a Ação Socialista, enviada à sexta-feira, acrescenta a mesma fonte.