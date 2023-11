Quem são os seis ministros que apoiam Pedro Nuno Santos?

"O meu adversário tem o apoio de um ministro, eu tenho o apoio de seis". As palavras são de Pedro Nuno Santos, que se coloca assim à frente de José Luís Carneiro na corrida à liderança do PS, a menos de um mês das eleições internas do partido. Até ao momento, apenas três ministros vieram a público manifestar apoio à candidatura do ex-ministro das Infraestruturas, mas a CNN Portugal sabe quem são os outros três a quem ele se refere.

Até agora, apenas um ministro do atual Governo socialista manifestou publicamente apoio à candidatura de José Luís Carneiro - o ministro das Finanças, Fernando Medina, que justificou este apoio por considerar que o ministro da Administração Interna "é o candidato que se apresenta com uma visão mais próxima da continuidade do atual executivo".

Mas há quem apoie uma candidatura que se insinua como uma rutura e um novo ciclo no PS, apostando por isso no nome de Pedro Nuno Santos para substituir António Costa. Os três ministros socialistas que já vieram a público manifestar apoio ao ex-ministro foram o ministro Educação, João Costa, que esteve presente na apresentação de candidatura de Pedro Nuno Santos, no Largo do Rato, bem como a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, e a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

João Costa, ministro da Educação, cumprimenta Pedro Nuno Santos à chegada antes do anúncio da candidatura do ex-ministro a secretário-geral do PS (José Sena Goulão/LUSA)

Fontes do PS indicam à CNN Portugal quais são os outros três ministros que já terão indicado a Pedro Nuno Santos o seu apoio. São eles o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e o ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Os socialistas reuniram-se este sábado no Parque das Nações, em Lisboa, para definir as datas das eleições diretas internas e do Congresso Nacional do PS, com este último agendado para o período entre 5 e 7 de janeiro, três semanas depois das eleições internas, que se realizam nos dias 15 e 16 de dezembro.

Até agora, três candidatos disputam a sucessão de António Costa: além de Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro, também Daniel Adrião, membro da comissão política do PS, apresentou pela quarta vez a candidatura à liderança do PS (já o tinha feito nas eleições diretas do PS em 2016, 2018 e 2021 contra António Costa).