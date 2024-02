Pedro Nuno viabiliza Governo minoritário da AD, Montenegro não esclarece. "Manteve o tabu", graceja o líder do PS. "Não há tabu", contrapõe o rival

Pedro Nuno Santos anunciou esta segunda-feira durante o debate eleitoral contra Luís Montenegro que o PS “não viabilizará nem apresentará uma moção de rejeição se existir uma vitória da AD” nas eleições de 10 de março.

A afirmação do líder socialista surge após Luís Montenegro não ter esclarecido se, perdendo as eleições, iria viabilizar um governo de Pedro Nuno Santos. “Manteve o tabu”, acusou Pedro Nuno

“Não há tabu nenhum”, disse Montenegro, “eu estou concentrado em conseguir esclarecer as pessoas para uma mudança”. "O que Pedro Nuno Santos diz é manifestamente contraditório com a posição que tomou nos Açores. O PS tem dois pesos e duas medidas."

Montenegro reiterou ainda que se a AD não conseguir uma maioria absoluta, "governaremos com maioria relativa". "E em maioria relativa, os governos devem ter uma capacidade de diálogo reforçada, com todos os partidos, especialmente com o principal partido da oposição."