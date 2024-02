Nova sondagem dá a vitória ao PS com 5% de vantagem sobre a AD

A nova sondagem da Aximage para o Global Media Group dá a vitória ao PS nas eleições legislativas. Com 33,1%, os socialistas surgem com uma vantagem de 5% sobre a Aliança Democrática, que conquista a preferência de 27,7 % dos inquiridos.

De acordo com esta sondagem, se eleições fossem hoje, o Chega seria a terceira força política com 16,4% dos votos. Quase tanto como os quatro partidos que se seguem juntos: o Bloco de Esquerda com 6,3%, a Iniciativa Liberal com 4,9%, o PAN com 3,3% e o Livre com 2,8%.

Em último lugar, pela primeira vez, surge a CDU de Paulo Raimundo.

De acordo com o estudo de opinião, os partidos de esquerda em conjunto, incluindo o PAN, chegariam aos 47,8%, menos 1,2% do que toda a direita unida.

Esta sondagem foi realizada entre os dias 8 e 13 de fevereiro, ainda antes da decisão de libertar os três arguidos na sequência das suspeitas de corrupção na madeira, com entrevistas a 805 inquiridos.

O intervalo de confiança é de 95%, a margem de erro máxima é de aproximadamente 3,5 %.