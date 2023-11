Pedro Nuno Santos desfez-se da participação que detinha na empresa de calçado do pai, a Tecmacal, avança o jornal Observador, que dá ainda conta que o registo de interesses do agora candidato à liderança do PS voltou a estar disponível no site da Assembleia da República, já sem a participação do deputado do PS na empresa do pai.

A empresa que o antigo ministro tinha em conjunto com o pai, realizou alguns contratos públicos, enquanto Pedro Nuno Santos estava no Governo, o que levou a que a oposição exigisse a demissão do ministro.

Ao Observador, a campanha de Pedro Nuno Santos afirmou não ter qualquer participação na empresa desde fevereiro.

O antigo ministro detinha mil ações no valor de cinco euros, correspondentes a 0,5% da empresa.