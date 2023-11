Condenado: Justiça mantém pena a Pedro Pinho por agressões a repórter da TVI

"Uma mera investigação". Defesa de Pedro Pinho "tranquila" com buscas no FC Porto

Defesa de Pedro Pinho diz que não há «evidências da prática do crime»

O Tribunal da Relação do Porto negou o recurso apresentado por Pedro Pinho, empresário de futebol condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, por agressões ao repórter de imagem da TVI Francisco Ferreira.

Os juízes julgaram “totalmente improcedente” o recurso da defesa e mantêm a sentença de primeira instância: condenação pelos crime de atentado à liberdade e dano com violência.

Os crimes, recorde-se, foram praticados em abril de 2021, nas imediações do estádio do Moreirense após um jogo do clube da casa frente ao FC Porto.